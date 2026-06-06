La previa del Castellón-Almería | Ilusión contra experiencia: Castalia habla primero

Saboreando aún los dulces recuerdos de la última jornada de la Liga regular, el CD Castellón afronta otra cita grande en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández recibe, en la ida de la semifinal del play-off de ascenso a Primera División, a la UD Almería.

Si el partido contra el Eibar fue un ensayo, salió genial. Afición y equipo conectaron desde el recibimiento y ya no se dejaron de ayudar. Del campo a la grada y de la grada al campo, el albinegrismo compitió de la mejor manera posible, mezclando cabeza y ambición, culminando con una victoria una Liga extraordinaria se mire como se mire.

El objetivo de hoy es prolongar la misma sintonía, perfeccionando la fórmula, y aprovechar la fuerza de Castalia. Si el Eibar era el mejor equipo de la segunda vuelta, el Almería es uno de los más poderosos de la categoría. A pesar de todos los peros que lo rodean, el equipo de Rubi ha quedado tercero en la Liga y casi triplica en presupuesto a los castellonenses (14 millones frente a 40). La dificultad del reto, de entrada, no suaviza la convicción de los albinegros.

Un play-off diferente

Porque, frente a la mayor experiencia de los visitantes, los orelluts enarbolan la bandera de la ilusión sin complejos. Con todo que ganar y menos que perder, el Castellón encara el play-off de una manera muy diferente a la época de Tercera. Entonces, en el hoyo del infrafútbol, cada fase de ascenso se vivía desde la necesidad y la angustia. Ahora, apoyados en el sólido proyecto que está cimentando la inversión del presidente Bob Voulgaris, los albinegros pueden encarar estos días como una sana oportunidad.

Y en el fútbol, sin dramas pero con ambición, las oportunidades conviene aprovecharlas. El equipo de Pablo Hernández ha crecido en su proceso aferrándose al ahora. Y el ahora habla del partido de esta noche, al que llega el Castellón con las bajas por lesión del defensa Mellot y, por convocatorias internacionales, de los extremos Mabil y Cipenga.

Las ausencias condicionarán el once inicial, pero no la idea de juego de los albinegros: siempre ambiciosa, siempre hambrienta, siempre hacia adelante. Pablo Santiago ha sido la pieza que ha permitido amortiguar la ausencia de Mellot en el carril derecho, pero al no estar Cipenga quizá haya movimientos colaterales, con Gere de vuelta a la zaga, Santiago al extremo y Ronaldo a la media. En caso contrario, deberá saltar al once titular alguno de los habitualmente suplentes, ya sea el goleador Suero o el renacido Raúl Sánchez, entre otras variables.

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El potencial del rival

Enfrente, el Almería se presenta con todo su arsenal, liderado por Arribas, el pichichi de la categoría, y una plantilla repleta de grandes nombres. El equipo de Rubi dispone de un gran potencial ofensivo y es capaz de dañar tanto en juego posicional como en transiciones, lo que obligará a la máxima concentración a los castellonenses, que se aferran a los precedentes ligueros: al 1-0 en Almería de la primera vuelta respondió con un 2-0.