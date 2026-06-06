Los Simpson se visten de albinegro para animar al Castellón en el play-off

La cuenta de Instagram @albinegroscastellon ha sorprendido a la afición del CD Castellón con un vídeo generado mediante inteligencia artificial que recrea la popular cabecera de la serie Los Simpson adaptada al universo albinegro. La publicación se hizo días antes del inicio del play-off de ascenso a Primera División, una cita histórica que ha disparado la ilusión entre los seguidores del conjunto castellonense.

La pieza audiovisual, creada por el usuario @darenferrandezfernandez, traslada la estética de la conocida serie de animación estadounidense a algunos de los lugares más emblemáticos de la capital de la Plana y del club. En el vídeo aparecen escenarios como la Plaza Mayor, el estadio de Castalia y otros rincones reconocibles de Castelló, convertidos en una versión animada al más puro estilo de Springfield.

Además de los espacios de la ciudad, la recreación incluye referencias al CD Castellón y a su afición, que afronta con optimismo una eliminatoria que podría devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol español. La publicación ha generado numerosas reacciones entre los aficionados en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la originalidad del montaje y la capacidad de la inteligencia artificial para recrear escenarios locales con gran detalle.

El vídeo se suma al ambiente de expectación que se vive en Castelló ante el arranque del play-off, un momento que ha movilizado a la afición albinegra y que ha inundado las redes sociales de mensajes de apoyo, iniciativas creativas y muestras de orgullo por los colores del club.