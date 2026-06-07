Del 'alto riesgo' a los elogios: la afición del Almería se rinde al ambiente de Castalia

El partido entre el CD Castellón y la UD Almería, correspondiente a la ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera División, había sido declarado de alto riesgo. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Tanto en la previa como durante el encuentro reinó el buen ambiente entre las aficiones de ambos equipos.

Horas antes del inicio del choque, seguidores albinegros e indálicos compartieron calles, bares y los alrededores de Castalia sin incidentes, en una jornada marcada por la convivencia y el respeto.

La buena imagen dejada por la afición del Castellón tampoco pasó desapercibida para los seguidores visitantes. Tras el encuentro, numerosos aficionados del Almería utilizaron las redes sociales para elogiar tanto el ambiente vivido en Castalia como el comportamiento de la afición castellonense.

Algunos calificaron a la afición del Castellón como una "afición de diez" y situaron a Castalia entre los estadios con mejor ambiente de Segunda División. Otros reconocieron haberse quedado impresionados por la presión ejercida desde la grada e incluso aseguraron que, si el Almería no logra el ascenso, apoyarán al conjunto albinegro en el resto del play off.

Una imagen de deportividad que proyecta Castalia y Castelló y que, sin duda, es motivo de orgullo.