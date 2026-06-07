Castellón-Almería | El clamoroso penalti de Lopy a Lucas Alcázar, en imágenes

La polémica asomó por momentos en el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off entre el CD Castellón y el Almería. El encuentro terminó con empate (1-1), dejando todo abierto para la vuelta, pero buena parte de la conversación posterior se centró en una acción que ha provocado un profundo malestar en el aficionado albinegro: el penalti no señalado sobre Lucas Alcázar en la primera mitad.

La jugada tuvo lugar dentro del área visitante cuando el futbolista del Castellón trataba de ganar la posición en un córner. En ese momento, Lopy sujetó de manera evidente al futbolista albinegro, impidiéndole continuar la acción. Las protestas fueron inmediatas tanto por parte de los jugadores castellonenses como de los aficionados que llenaban las gradas del SkyFi Castalia. Sin embargo, el colegiado decidió dejar seguir el juego y tampoco el VAR le llamó para ver la jugada.

Imágenes rotundas

Con el paso de las horas, las imágenes difundidas por distintos medios y por numerosos aficionados a través de las redes sociales no han hecho más que aumentar la sensación de agravio. Las repeticiones muestran un agarrón prolongado y claro sobre Lucas Alcázar que dificulta enormemente entender por qué la acción no fue considerada infracción.

La indignación llegó también al palco. El presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, mostró públicamente su incomprensión con la decisión arbitral mediante un mensaje en redes sociales, sumándose así al sentir generalizado de una afición que considera que su equipo fue perjudicado en una jugada que pudo cambiar el desenlace del encuentro y, por consiguiente, de la eliminatoria.

Una temporada sin suerte

No es la primera vez esta temporada que el Castellón siente que las decisiones arbitrales le resultan desfavorables. De hecho, muchos aficionados recuerdan que tras alcanzar el liderato de la categoría el conjunto albinegro atravesó una larga fase del campeonato en la que encadenó jornadas marcadas por expulsiones o penaltis en contra.

La acción sobre Lucas Alcázar ha reavivado ahora esa sensación. Más aún teniendo en cuenta el contexto de una eliminatoria de máxima exigencia en la que cualquier detalle puede resultar determinante. Un penalti favorable podría haber permitido al Castellón afrontar la vuelta en una posición mucho más favorable.

El cao ha reabierto además el debate sobre el criterio arbitral y el papel del VAR. Desde el punto de vista albinegro resulta inevitable recordar lo sucedido hace apenas unas semanas en Ceuta, cuando al Castellón le señalaron un penalti en contra por un agarrón de Barri durante un saque de esquina. Aquella acción generó controversia porque costó el empate y por tratarse de una disputa habitual dentro del área.

El penalti de Lopy a Lucas Alcázar en el Castellón-Almería, en imágenes / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Comparada con la vivida ante el Almería, muchos aficionados consideran que el agarrón de Lopy sobre Lucas Alcázar resulta mucho más evidente y prolongado. Si la tecnología se implantó precisamente para corregir errores claros en acciones decisivas, cuesta entender por qué una jugada de estas características no fue corregida o, al menos, no llevó al colegiado a acudir al monitor para reconsiderar su decisión.

Opciones de llegar a la final

Pese a todo, el empate mantiene vivas las opciones de ambos equipos. El 1-1 registrado en el SkyFi Castalia deja la clasificación completamente abierta para el encuentro de vuelta en tierras andaluzas. Sin embargo, el escenario es exigente para los hombres de Pablo Hernández. Debido a la mejor clasificación del Almería durante la fase regular, al Castellón únicamente le sirve la victoria para superar la eliminatoria. Un nuevo empate, independientemente de los goles que se marquen, favorecería al conjunto rojiblanco al final de la prórroga.