El uno a uno del Castellón-Almería | Vota al mejor
El Castellón cosechó un empate con el Almería en la ida de la semifinal del play-off
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Matthys
|7| El portero tuvo poco trabajo. Poco que hacer en el gol. Seguro por alto y sin errores de bulto con el pie.
Gerenabarrena
|8| Cumple donde sea y contra quien sea. Anoche de lateral, centrado en la tarea defensiva.
Alberto
|8| Ganó muchos duelos y fue pieza clave en la salida de balón. Partido de mucha categoría en líneas generales.
Brignani
|8| Mostró su progresión. Capaz a campo abierto, se impuso en la mayoría de las acciones y coronó el partido con su gol.
Lucas Alcázar
|7| Empezó muy bien, con la energía adecuada en el carril izquierdo. Después bajó un poco el nivel hasta que fue sustituido.
Diego Barri
|7| Dio continuidad a muchas jugadas al encontrar el espacio en otra altura. Se notó que bajó un poco el físico.
Ronaldo Pompeu
|7| Cuajo de inicio, cumpliendo en el medio, y alternando el pase en largo. Duró una hora y se acusó su ausencia.
Pablo Santiago
|7| De vuelta al extremo, rozó el gol tras un pase atrás en una buena llegada. Constante en el esfuerzo, como siempre.
Jakobsen
|7| Se aplicó y arrancó peleón en banda contra Chirino, pero le costó imponerse en el duelo, hasta que fue sustituido.
Cala
|7| Insistió, muy vigilado, y le costó romper líneas, aunque plantó a Camara y Santiago frente al gol en el primer tiempo.
Camara
|7| Andrés le negó el 1-0 y no dejó de intentarlo. Provocó acciones ventajosas por su cuenta, como el córner que propició el gol.
También jugaron
Doué | 6 |. Algo errático. Le faltó finura en algunas acciones.
Suero | 7 |. Activo. Se movió con malicia y levantó centros al área.
Raúl Sánchez | 7 |. Va a más. Dominó la banda izquierda en el tramo final.
Tincho | - |. Entró en el 88’. Cumplió.
Douglas | - |. El final.
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