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El uno a uno del Castellón-Almería | Vota al mejor

El Castellón cosechó un empate con el Almería en la ida de la semifinal del play-off

Vídeo: Es una marea albinegra: el espectacular recibimiento de la afición albinegra en el Castellón-Almería

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Erik Pradas / Gabriel Utiel

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Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| El portero tuvo poco trabajo. Poco que hacer en el gol. Seguro por alto y sin errores de bulto con el pie.

Gerenabarrena

|8| Cumple donde sea y contra quien sea. Anoche de lateral, centrado en la tarea defensiva.

Alberto

|8| Ganó muchos duelos y fue pieza clave en la salida de balón. Partido de mucha categoría en líneas generales.

Brignani

|8| Mostró su progresión. Capaz a campo abierto, se impuso en la mayoría de las acciones y coronó el partido con su gol.

Lucas Alcázar

|7| Empezó muy bien, con la energía adecuada en el carril izquierdo. Después bajó un poco el nivel hasta que fue sustituido.

Diego Barri

|7| Dio continuidad a muchas jugadas al encontrar el espacio en otra altura. Se notó que bajó un poco el físico.

Ronaldo Pompeu

|7| Cuajo de inicio, cumpliendo en el medio, y alternando el pase en largo. Duró una hora y se acusó su ausencia.

Pablo Santiago

|7| De vuelta al extremo, rozó el gol tras un pase atrás en una buena llegada. Constante en el esfuerzo, como siempre.

Brignani golpea de tacón en la jugada que supuso el gol del Castellón.

Brignani golpea de tacón en la jugada que supuso el gol del Castellón. / .

Jakobsen

|7| Se aplicó y arrancó peleón en banda contra Chirino, pero le costó imponerse en el duelo, hasta que fue sustituido.

Cala

|7| Insistió, muy vigilado, y le costó romper líneas, aunque plantó a Camara y Santiago frente al gol en el primer tiempo.

Camara

|7| Andrés le negó el 1-0 y no dejó de intentarlo. Provocó acciones ventajosas por su cuenta, como el córner que propició el gol.

También jugaron

Doué | 6 |. Algo errático. Le faltó finura en algunas acciones.

Suero | 7 |. Activo. Se movió con malicia y levantó centros al área.

Raúl Sánchez | 7 |. Va a más. Dominó la banda izquierda en el tramo final.

Tincho | - |. Entró en el 88’. Cumplió.

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Douglas | - |. El final.

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