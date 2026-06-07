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La intrahistoria del Castellón-Almería: otro recibimiento para el recuerdo en el SkyFi Castalia

Miles de ‘orelluts’ colapsan la calle Huesca para arropar al equipo en la previa del duelo contra el Almería

Homenaje a tres leyendas: Planelles, Ferrer y Viña

Vídeo: Es una marea albinegra: el espectacular recibimiento de la afición albinegra en el Castellón-Almería

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Erik Pradas / Gabriel Utiel

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David Oliver

Castellón

Tal y como ocurriera en la última jornada de la Liga regular, la afición del CD Castellón se citó en la calle Huesca, dos horas antes del inicio del partido, para arropar a sus jugadores en la previa del encuentro.

El recibimiento al autocar fue espectacular, una vez más. Miles de orelluts colapsaron el vial contiguo al SkyFi Castalia. Cánticos, bufandas, pirotecnia, papelitos, confeti y globos decoraron escenas para el recuerdo.

Galería | El recibimiento al autobús del Castellón, en imágenes

Galería | El recibimiento al autobús del Castellón, en imágenes

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Galería | El recibimiento al autobús del Castellón, en imágenes / Gabriel Utiel / Erik Pradas

El punto álgido, después de una paciente espera, fue la llegada del autobús. Las emociones se dispararon cuando los futbolistas bajaron del autocar y recorrieron a pie los metros que les separaban de la rampa que los lleva hacia los vestuarios. Alberto, Cala, Gere, Camara... Todos los jugadores y el cuerpo técnico, con Pablo Hernández a la cabeza, fueron aclamados por una afición entregada.

Posteriormente, apareció el autobús del Almería. Lo hizo sin incidentes, más allá de algún cántico. En la previa, de hecho, aficionados de ambos equipos compartieron espacio y convivencia en los aledaños del estadio. Por ejemplo, en la peña Pasión Albinegra, sede habitual de estos eventos.

Después, en el interior del estadio, las gradas se llenaron de aficionados pronto, con apoyo desde el calentamiento. El Fondo 1922 exhibió un tifo en Gol Sur. El himno sonó por megafonía como broche a una previa de las que no se olvidan.

Tifo en Gol Sur.

Tifo en Gol Sur. / GABRIEL UTIEL

Pasado, presente y futuro

El CD Castellón se acordó de varias de sus leyendas en una cita muy especial. Antes del inicio del encuentro, el SkyFi Castalia rindió homenaje a los tres futbolistas que lucen en su palmarés dos ascensos a Primera División con el club orellut. Ferrer y Planelles, que lo consiguieron en 1972 y 1981, y Viña, que lo logró en 1981 y 1989, recibieron el reconocimiento del albinegrismo en una jornada repleta de momentos para el recuerdo.

Pocos se lo quisieron perder. Castalia unió generaciones en el pasado, el presente y el futuro orellut. Además de los mentados, futbolistas del pasado reciente se dejaron ver por el estadio. Entre ellos, dos de los que sacaron en 2018 al Castellón del pozo de la Tercera División: Marc Castells y Zagalá.

La alcaldesa, en el palco

En el palco no faltó la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y otros ediles del Ayuntamiento. Por parte del club, presidió el custodio Haralabos Voulgaris, y se dejaron ver el director general, Alberto González, y el jefe de reclutamiento, Ramón Soria, entre otros.

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La Penya Albinegra de París, presente.

La Penya Albinegra de París, presente. / Mediterráneo

Fue, en definitiva, una larga jornada de albinegrismo, que comenzó en muchos casos con almuerzos y se alargó con comidas, sobremesas... En el interior del estadio, las miles de banderitas repartidas en colaboración con la Fedpecas dieron colorido a las gradas. Allí se reencontraron orelluts de distintos puntos del planeta que viajaron para presenciar en vivo un partido inédito en décadas. Entre ellos, varios componentes de la Penya Albinegra de París.

Galería | Búscate en la previa del Castellón-Almería del play-off

Galería | Búscate en la previa del Castellón-Almería del play-off

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.CASTELLON.AMBIENTE PARTIDO PREVIA CDCS. / Erik Pradas / MED

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