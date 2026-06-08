Almería-Castellón | Seis motivos para seguir creyendo

No hay resultado en el fútbol más abierto a las interpretaciones que el empate. El 1-1 del Castellón-Almería aplazó el desenlace de la semifinal del play-off de ascenso a Primera División al partido de vuelta. Mañana martes a las 21.00 horas, el equipo de Pablo Hernández saltará al Almería Stadium consciente de que solo le vale ganar, en el tiempo regular o en la prórroga.

El Castellón viajará a Almería con las bajas conocidas de Mellot, Mabil y Cipenga. También lo hará con la maleta llena de motivos para seguir creyendo.

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El Castellón juega muy bien. Es una obviedad, y uno se acostumbra rápido a la bueno, pero no por ello deja de ser verdad. Los albinegros juegan muy bien al fútbol. Pablo Hernández ha construido un equipo fiel a una idea que compite con ambición, intensidad y determinación. No ha llegado al play-off de casualidad. Ha ganado un montón de partidos (20), ha marcado un montón de goles (71) y ha sido capaz de vencer en escenarios tan complicados como La Rosaleda o Riazor, este mismo año, sin un solo regalo.

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No ha sido inferior. Ni en el partido del sábado, que finalizó en empate (1-1, goles de Brignani y Arribas). Ni en el de Semana Santa, donde cosechó una victoria fundamental (2-0, Ronaldo Pompeu y Pablo Santiago). Ni en el de la primera vuelta, a pesar de perder por la mínima (1-0, Chirino). En ninguno de los tres partidos que el Castellón ha jugado esta temporada contra el Almería se ha sentido inferior el equipo de Pablo Hernández. Al contrario, se impuso en muchos aspectos del juego, lo que hace pensar que no necesita ni un cúmulo de carambolas ni de hechos extraordinarios para ganar un partido, sino conseguir la mejor versión de sí mismo.

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La presión es para el Almería. El Castellón afronta el play-off de ascenso con más ilusión que presión. Es lógico teniendo en cuenta la diferencia de presupuestos entre un club y otro, además de sus realidades económicas y deportivas en las últimas décadas. El Almería, que ya jugó las eliminatorias el año pasado, casi cuadruplica el presupuesto de los albinegros. Por no hablar de la inversión y los fichajes. Por ejemplo, el más caro en la historia del Castellón es cuatro veces más barato que el del delantero suplente del rival.

CD Castellón

El Almería, por presupuesto y trayectoria reciente, es quien tiene la obligación de recuperar la categoría perdida. De hecho, en la temporada del último ascenso orellut, la 2023/24 desde Primera RFEF, el Almería estaba en Primera División, categoría que el Castellón no pisa desde 1991, y a la que quiere volver desde una ambición sana. Por el momento, en su segunda temporada en la categoría ha logrado entrar en el play-off.

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Un buen precedente. Una de las victorias más célebres del Castellón en la temporada pasada trae buenos recuerdos a los orelluts. Y fue en Almería: en los primeros compases de la pasada campaña, la victoria del Castellón sirvió de carta de presentación de los albinegros en la nueva categoría.

En la jornada 5, y tras capear el dominio inicial del Almería, el equipo orellut, entonces entrenado por Dick Schreuder, consiguió un espectacular triunfo con goles de Raúl Sánchez, Van den Belt, Suero y De Miguel, este último por partida doble (2-5). Las plantillas han cambiado ahora mucho, pero la memoria feliz permanece.

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La afición, al lado. Como viene ocurriendo de manera habitual, los futbolistas del Castellón competirán con el apoyo de sus aficionados. La afición albinegra agotó en apenas un par de horas las 450 entradas que facilitó el club andaluz para la grada visitante del Almería Stadium. Los orelluts presentes tratarán de minimizar el impacto ambiental de la grada local, donde se espera una gran entrada.

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El proceso. Paso a paso, el equipo de Pablo Hernández ha ido madurando en un proceso de aprendizaje a marchas forzadas. El Castellón ya sabe lo que es salir a competir sin red: se vio obligado a ganar los dos últimos partidos para no quedarse fuera del play-off. En un escenario de máxima exigencia, no podía fallar y no falló. En Almería afrontará el siguiente paso.