El árbitro que anuló el gol de Camara en Gijón pitará el decisivo Almería-Castellón

La designación arbitral para el decisivo partido de vuelta entre el Almería y el CD Castellón no ha pasado desapercibida. El encargado de dirigir el encuentro será Jon Ander González Esteban, un colegiado que ya ha protagonizado decisiones controvertidas en partidos del conjunto castellonense y cuyo nombramiento llega apenas unos días después de la polémica generada por el penalti no señalado sobre Lucas Alcázar en el encuentro de ida disputado en el SkyFi Castalia.

La eliminatoria llega completamente abierta tras el empate a uno registrado el pasadosábado, aunque con una sensación de agravio todavía muy presente entre los aficionados del Castellón. Las protestas por el agarrón de Lopy sobre Alcázar, una acción que ni el árbitro ni el VAR consideraron merecedora de penalti, continúan siendo uno de los principales temas de conversación en la previa de la visita a tierras andaluzas.

En este contexto, ha llegado el anuncio del colegiado encargado de impartir justicia en el partido de vuelta. Se trata de Jon Ander González, cuyo nombre no trae los mejores recuerdos a los orelluts, especialmente por lo sucedido esta misma temporada en El Molinón durante la derrota del Castellón ante el Sporting de Gijón.

Aquel encuentro dejó una de las acciones más discutidas del curso para el Castellón. El equipo de Pablo Hernández logró marcar por mediación de Camara en una jugada que podía haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, el tanto fue invalidado por un fuera de juego de Alberto.

La decisión generó una gran controversia tanto durante el encuentro como en los días posteriores. Las imágenes fueron analizadas repetidamente y muchos aficionados, así como diversos analistas arbitrales, cuestionaron si la posición de Alberto tenía una influencia real en la jugada suficiente como para justificar la anulación del gol.

En ese mismo partido, pitó un claro penalti por mano tras un chut de Camara. Necesitó del VAR para ello.

Otros precedentes negativos

Hace ahora más de cinco años, en la anterior etapa del Castellón en Segunda División, Jon Ander González pitó un Castellón-Alcorcón, que concluyó 0-2. Los albinegros fueron castigados con dos penaltis advertidos por el VAR muchos segundos después de las acciones (unas manos de Rafa Gálvez y un pisotón de Gus Ledes sobre Sergio Arribas) que significaron una derrota.

También en el SkyFi Castalia, el 25 de enero del 2025, dirigió el 1-2 contra el Córdoba CF, derrota que le costó el cargo a Dick Schreuder, con los andaluces remontando en el descuento después de que el empate a cargo de Álex Sala hubiese llegado en un penalti protestado por todos (el propio técnico neerlandés el primero).

Esta temporada también impartió justicia en el duelo entre albinegros y califales, solo que esta vez a domicilio... y el Córdoba volvió a ganar por 2-1, de nuevo en un encuentro en el que había empezando mandando los albinegros. Entonces, el perjudicado fue Johan Plat, expulsado al filo del descanso con una incomprensible tarjeta roja.

También expulsó a Flakus por protestar en un partido de Copa.

Por contra, con este árbitro ganó esta temporada el Castellón sus dos partidos en casa, contra Andorra y Las Palmas.

Sin suerte esta temporada

La sensación es que el Castellón ha tenido arbitrajes impropios de un candidato al ascenso. Desde que el equipo de Pablo Hernández alcanzó el liderato de la categoría, encadenó varias jornadas marcadas por expulsiones, penaltis en contra y decisiones discutidas que provocaron numerosas protestas desde el entorno del club. La acción de Lucas Alcázar frente al Almería ha sido simplemente el último capítulo de una larga lista de episodios que muchos aficionados consideran perjudiciales, en comparación, para los intereses albinegros.