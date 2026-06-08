Conexión Orellut | El CD Castellón, ante una nueva noche para la historia en busca de la final del play-off

En Conexión Orellut analizamos todas las claves del decisivo partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera División entre la UD Almería y el CD Castellón.

Repasamos las opciones del conjunto albinegro para sellar el pase a la final, el ambiente que rodea a la eliminatoria y las claves tácticas de un encuentro que puede marcar una época para el club.

Además, escuchamos las declaraciones de los dos entrenadores, Pablo Hernández y Rubi.

Escucha el nuevo episodio

Dirige y presenta José Luis Gual, acompañado por Alfredo Monfort, Pascual Beltrán y Conrado Marín.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.