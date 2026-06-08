Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón, ante una nueva noche para la historia en busca de la final del play-off
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos todas las claves del decisivo partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera División entre la UD Almería y el CD Castellón.
Repasamos las opciones del conjunto albinegro para sellar el pase a la final, el ambiente que rodea a la eliminatoria y las claves tácticas de un encuentro que puede marcar una época para el club.
Además, escuchamos las declaraciones de los dos entrenadores, Pablo Hernández y Rubi.
Dirige y presenta José Luis Gual, acompañado por Alfredo Monfort, Pascual Beltrán y Conrado Marín.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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