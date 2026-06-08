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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El CD Castellón, ante una nueva noche para la historia en busca de la final del play-off

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón, ante una nueva noche para la historia en busca de la final del play off

El CD Castellón, ante una nueva noche para la historia en busca de la final del play off / Mediterráneo

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José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos todas las claves del decisivo partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera División entre la UD Almería y el CD Castellón.

Repasamos las opciones del conjunto albinegro para sellar el pase a la final, el ambiente que rodea a la eliminatoria y las claves tácticas de un encuentro que puede marcar una época para el club.

Además, escuchamos las declaraciones de los dos entrenadores, Pablo Hernández y Rubi.

Escucha el nuevo episodio

Dirige y presenta José Luis Gual, acompañado por Alfredo Monfort, Pascual Beltrán y Conrado Marín.

Escúchalo en Spotify

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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