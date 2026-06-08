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Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División

Después del 1-1 en el SkyFi Castalia, los albinegros están obligados a vencer, en 90 o 120 minutos, para meterse en la final por el ascenso a Primera División

Directo Almería-Castellón.

Directo Almería-Castellón. / MEDITERRÁNEO

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

La UD Almería y el CD Castellón resuelven este martes, en el UD Almería Stadium (21.00 horas, DAZN y Movistar+ LaLiga), la primera semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports. La eliminatoria llega completamente abierta tras el empate de la ida en el SkyFi Castalia, aunque con ventaja para el conjunto andaluz por el factor campo y por haber terminado mejor clasificado la temporada regular.

El Almería, tercero de LaLiga Hypermotion, y el Castellón, sexto después de las 42 jornadas, firmaron un 1-1 en el primer duelo. El equipo albinegro se adelantó justo antes del descanso con un gol de Fabrizio Brignani, pero los de Rubi igualaron en el minuto 66 por medio de Sergio Arribas, máximo goleador de Segunda. Ese resultado deja al Castellón con una obligación clara: necesita ganar en tierras andaluzas para seguir vivo en la pelea por el ascenso.

El reglamento concede una ventaja importante al Almería en caso de igualdad. Si el partido termina empatado, habrá prórroga, pero si el marcador continúa igualado al final del tiempo extra no se disputará tanda de penaltis. El billete para la final será para el equipo que acabó por delante en la clasificación, en este caso el conjunto rojiblanco.

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El equipo albinegro afronta la cita con bajas sensibles. Pablo Hernández no podrá contar con Jérémy Mellot, lesionado; ni con Brian Cipenga y Awer Mabil, concentrados ya con la República Democrática del Congo y Australia para el Mundial. En el Almería, Rubi pierde por lesión al centrocampista portugués André Horta.

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