Directo | Almería-Castellón: Rueda de prensa de Pablo Hernández

Tras el 1-1 del encuentro de ida, el CD Castellón debe ganar a domicilio a la UD Almería (martes, 21.00 horas) para acceder a la final del play-off de ascenso a Primera División.

El técnico del equipo orellut atiende hoy a los medios en rueda de prensa. Puedes seguirla en el directo de Mediterráneo.

Y hasta aquí. Finaliza la rueda de prensa de Pablo Hernández. El equipo entrena por la tarde en la Ciudad Deportiva Globeenergy. Después tomará el vuelo rumbo a Almería.

La afición y la ilusión. "El otro día fue increíble. El recibimiento otra vez, y cómo se comportó en los 90 minutos. Todos nos merecíamos esto, vivir partidos así jugándote un ascenso a Primera. Lo merecíamos por todo el sufrimiento. Es bonito ver tantos niños con la camiseta albinegra. Es algo que me llena de orgullo y vamos a intentar dar una alegría a los que viajen a Almería y poder darles una alegría".

Pregunta sobre el arbitraje, en especial por el penalti a Alcázar. "Prefiero no hablar de los arbitrajes. Son acciones que después de verlas en televisión repetidas es normal que nos preguntemos por qué a veces sí o a veces no. Como el penalti en Ceuta que te pitan y este mucho más claro no. No quiero gastar energía en eso. Estoy centrado en el partido del Almería y ojalá no tengamos que hablar luego del árbitro. Son cosas que no podemos controlar".

Bajas y altas. Todos disponibles excepto Mellot, Cipenga y Mabil.

El físico, con pocos días de descanso "No es lo idóneo jugar dos partidos en cuatro días, pero estos jugadores están más que preparados. Lo han demostrado en toda la temporada. Van a correr y presionar como siempre. Eso no lo vamos a perder. En ese aspecto estoy tranquilo".

Almería, uno de los mejores locales. "Veremos cómo nos plantean el partido. En casa son mucho más fuertes e intentan ser más protagonistas. No creo que vayan a especular aunque les sirva el empate porque se les puede hacer muy largo. Más allá de lo que hagan, depende de nosotros, de lo que podamos generar y el acierto. Necesitamos un poco más de acierto".

El factor de que solo vale ganar. "Nuestra mentalidad es salir a ganar siempre. Hay que pensar también que pueden ser 120 minutos. Sabemos que solo nos vale ganar".

Pregunta sobre la mentalidad ganadora del equipo. "A lo mejor no tenemos la experiencia de otros, pero estoy muy tranquilo por la mentalidad, la ilusión, las ganas que veo al equipo. No lo hemos perdido tras el resultado, veo a los jugadores mentalizados, convencidos de que pueden hacerlo, y van a ir a Almería a lograrlo".

Segunda pregunta. "El partido del otro día nos tiene que servir como espejo. Hacer un partido igual o poco mejor. Es el camino. Intentar imponernos, llevar el ritmo de juego, en campo contrario... Circunstancias pueden ser diferentes, en su casa, ante su gente... Seguro que apretarán más que aquí el otro día".