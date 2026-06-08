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Directo | Almería-Castellón: Rueda de prensa de Pablo Hernández

El entrenador albinegro comparece, a partir de las 12.45 horas, en la sala de prensa del SkyFi Castalia

Pablo Hernández, durante el Castellón-Almería.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Almería. / GABRIEL UTIEL

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Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Tras el 1-1 del encuentro de ida, el CD Castellón debe ganar a domicilio a la UD Almería (martes, 21.00 horas) para acceder a la final del play-off de ascenso a Primera División.

El técnico del equipo orellut atiende hoy a los medios en rueda de prensa. Puedes seguirla en el directo de Mediterráneo.

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