Opinión | Un 20% de posibilidades

Me llamó José Luis, de Onda Cero Almería, para charlar un rato en la radio. Todo iba más o menos bien hasta que dijeron que el CD Castellón tenía, antes del partido de ida, un 20% de posibilidades de subir a Primera División en este play-off. Me pareció un porcentaje súper alto. Me dio por pensar cuántas de las cosas realmente importantes que me han pasado en la vida tenían menos probabilidades de suceder, y pasaron. Mi rápida conclusión mental fue: casi todas.

Tenía muchas menos probabilidades de ser engendrado, para empezar. Menos probabilidades de conocer a la madre de mis hijos. Muchas menos probabilidades de que a mi madre le pareciera buena idea disfrazarme, en quinto de EGB, de alcachofa. Menos probabilidades de estar escribiendo esto aquí y ahora.

Ojalá con algo de lo que he deseado en la vida hubiera tenido un porcentaje tan alto. Ojalá hubiese tenido un 20% de posibilidades con alguna chica en el instituto. Ojalá solo me hubieran gustado el 20% de las chicas del instituto.

Quizá sea la falta de costumbre, pero un 20% de opciones de subir a Primera División me pareció muchísimo. Tanto, que ese día me había despertado pensando que el ascenso era casi imposible, dispuesto a disfrutar en un ingenuo ‘por si acaso’, y llegué a la hora de la comida agobiado con el maldito 20%. Me puse hasta nervioso, con lo tranquilo que estaba.

En el sofá, como no me dormía, busqué «20% de la población» en Google y me salieron dos datos. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta, y el 20% de la población sufre alguna alergia. No necesito más pruebas: me lavo los dientes con el grifo abierto y de pequeño tenía alergia a la humedad y a los ácaros.

El ascenso está asegurado.

La expectativa

O no.

De momento, aún no estamos eliminados. Eso ya es algo. Más de lo que solíamos conseguir en el instituto, como ya habréis pensado. A veces, de hecho, que aún pueda pasar algo es mejor que descubrir el verdadero resultado de ese algo. Sirve para un Mundial de fútbol o para un play-off de ascenso. La expectativa es un estado mental propicio a la ensoñación. No hay imposibles en la previa, y menos sin datos. Con eso era yo también feliz, sin límites, en la mentira piadosa del ‘por si acaso’.

En la previa, todo se idealiza. Cómo será el recibimiento al autocar. Cómo lucirán las gradas del estadio. Cómo serán las jugadas memorables. Cómo y quién marcará el gol que veremos durante décadas en Youtube, noche tras noche y año tras año, en el mejor de los casos.

Como hincha, el derecho a soñar despierto es una parte básica del contrato. Esa gasolina de la antesala es uno de los combustibles esenciales de la fidelidad. Por ello, el riesgo de la decepción invita a pensar que a veces es mejor que no llegue el momento, porque es probable que luego la realidad no sea como la habías imaginado. También sirve esto para el Mundial, el play-off de ascenso o el instituto, está claro. Enamoramientos variados. El miedo a estropearlo.

Un 20%. Ya no sé si es mucho o es poco. Veremos. Igual no es tanto.