Perfil | Brignani, el defensa goleador que comparte la mentalidad del CD Castellón: «Trabajar para mejorar lo máximo que puedas».

El CD Castellón y Fabrizio Brignani tienen mucho en común: vienen desde abajo, son ambiciosos y entienden el fútbol como un proceso de mejora continua. El radar del club que preside Haralabos Voulgaris encontró en Italia a un defensa goleador que contra la UD Almería marcó su séptimo tanto de la temporada. Lo fichó por eso, pero no solo por eso.

El Castellón apreció el potencial de Brignani, que mide 1,93 metros y en enero cumplió 28 años. También su formidable ética de trabajo. El italiano se ha encontrado en España unas exigencias desconocidas a lo largo de su carrera. Él mismo lo explicó, semanas atrás, en sala de prensa: «Los primeros meses no fueron nada fáciles. Llegué desde un fútbol donde un defensa defiende y ya está. Aquí el reto es hacer lo máximo que puedas».

Un fútbol distinto

Y Brignani, dentro del plan individualizado de progreso que tiene en el Castellón cada futbolista, aceptó el reto. «Vengo desde abajo y mi mentalidad es trabajar para intentar ser mejor», dijo. «Hablamos todos los días de lo que puedo mejorar. Si ganas el duelo, tienes el balón y puedes atacar, debes hacerlo. Encontrar el pase interior, romper líneas... Lo mío era jugar fácil y ya. Lo de aquí me gusta porque puede abrir un nuevo tipo de juego para mí, y no solo aportar en el balón parado», explicó.

Por el camino, ese proceso de aprendizaje conllevó errores defensivos que costaron goles. «En el campo encontré más espacios, más calidad, más velocidad... Encontré la dificultad futbolística, pero todos me han ayudado», desgranó Brignani, que sigue puliendo su juego, paso a paso.

Brignani golpea de tacón en la jugada que supuso el gol del Castellón. / .

Por lo pronto, el Castellón, que lo firmó hasta junio del 2029, está amortizando el traspaso. Lo fichó en verano procedente del Mantova. Si los orelluts suben a Primera, el precio del fichaje alcanzará el millón de euros, por los bonus.

Hasta la fecha, Brignani ha participado en 33 partidos. Aunque quiere ser algo más que un filón en la pelota parada, no ha perdido la puntería. El 1-0 al Almería fue su séptimo gol del curso. No es su récord: anotó nueve para subir a la Serie B al Mantova.

Un verano de centro-remate

Esa habilidad realizadora no es casual. Ayuda la altura, pero también cuenta el trabajo. Lo contó Brignani en Italia. El verano previo al ascenso del Mantova, estuvo entrenando los remates, con sus amigos tirándole infinidad de centros. Esa constancia le convirtió en especialista en la materia.

Ahora, en plena madurez, Brignani ve cerca el deseo de llegar a Primera. Con ese sueño dejó de niño su zona natal (las inferiores del Cremonese) y se enroló en la cantera del Bolonia, donde llegó a estar convocado por el primer equipo. Al no cuajar, encadenó cesiones y movimientos en Serie C (Pisa, Cesena, Vis Pesaro y Olbia) antes de hallar en el Mantova lo que disfruta hoy de albinegro: un lugar donde seguir creciendo.

«Desde el primer día me gustó mucho todo. Es un club que tiene mucha ambición. Aquí encontré justo mi mentalidad: un club que quiere ser mejor», resumió.