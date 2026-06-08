Rubi pide el apoyo de su afición antes del Almería-Castellón: "Que animen, animen y animen"

Almería y Castellón medirán fuerzas este martes por lograr el pase a la final del play-off de ascenso a Primera División. El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', destacó este lunes sobre la vuelta, a la que se llega tras un empate a uno registrado en la ida, que la clave del éxito será "no cometer errores graves".

Rubi también reiteró lo fundamental que será el apoyo de la afición y subrayó que "anime, que anime, que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando. Es la mejor medicina para ayudar", mientras que aseguró que la mentalidad del equipo local es ponerse "por delante y pensar en ganar" al Castellón.

"Que mañana todo el almeriense que pueda venga para aquí y nos anime con toda la fuerza del mundo porque empuja muchísimo una afición y los necesitamos", afirmó el técnico barcelonés en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Gabriel Utiel

"En el partido anterior hubo muchas cosas que hicimos bien y otras que podemos hacer mejor y vamos a intentar que se vea sobre todo un equipo que con el balón pueda generar más peligro, que es lo que nos quedamos en cortos el otro día", relató.

André Horta no llega

Rubi, quien desveló la baja por lesión del centrocampista portugués André Horta, no quiso profundizar más en el estado físico de sus jugadores y sí profundizó en las dificultades que les opondrá el Castellón porque "los partidos son muy igualados en cuanto a marcador".

"El otro día cometimos poquísimos errores o ninguno. Eso es básico, porque si no le das aire al rival ya se lo tiene que ganar, se lo tiene que trabajar. Lo importante es que los futbolistas tengan la confianza", insistió el entrenador del Almería.