Altas, bajas, alineaciones probables y dónde ver el Almería-Castellón del play-off

El CD Castellón afronta este martes uno de los partidos más importantes de las últimas décadas. El conjunto albinegro visita a la UD Almería (21.00 horas) con la obligación de ganar para seguir soñando con el ascenso a Primera División después del empate (1-1) registrado en el encuentro de ida disputado en el SkyFi Castalia.

La eliminatoria sigue completamente abierta, aunque con una ventaja reglamentaria para el conjunto andaluz. Gracias a su mejor clasificación en la fase regular, al Almería le basta con mantener el empate tras una hipotética prórroga para acceder a la final del play-off. El Castellón, por tanto, está obligado a vencer.

Las bajas del Castellón

Pablo Hernández volverá a tener que recomponer algunas piezas de su plantilla. La principal ausencia sigue siendo la del lateral Jérémy Mellot, lesionado desde hace varias semanas. Tampoco estarán disponibles Brian Cipenga y Awer Mabil, convocados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial.

Gabriel Utiel

Pese a estas ausencias, el técnico albinegro pudo comprobar en la ida que dispone de recursos suficientes para competir de tú a tú con uno de los grandes favoritos al ascenso. El buen rendimiento defensivo del equipo y la capacidad para generar ocasiones mantienen intactas las esperanzas castellonenses, que confían en añadir la dosis necesaria de acierto.

El Almería, casi al completo

Por parte local, Rubi afronta el encuentro con una situación mucho más favorable en cuanto a efectivos. El técnico rojiblanco tiene disponible a prácticamente a toda su plantilla para una cita decisiva. La única ausencia significativa en las últimas semanas ha sido la del portugués André Horta.

Así, el Almería volverá a confiar buena parte de sus opciones ofensivas en Sergio Arribas, máximo goleador de Segunda y autor del tanto que permitió a los andaluces igualar el partido de ida en el SkyFi Castalia. Junto a él destacan jugadores de la talla de Adri Embarba, Nico Melamed, Leo Baptistao, Morcillo o Miguel de la Fuente, entre otros.

Posibles alineaciones

Almería: Andrés Fernández; Marcos Luna o Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Álex Muñoz; Lopy, Dzodic; Leo Baptistao o Nico Melamed, Sergio Arribas, Adri Embarba y Miguel de la Fuente.

Castellón: Matthys; Gerenabarrena, Brignani, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar; Diego Barri, Ronaldo Pompeu; Pablo Santiago, Álex Calatrava, Jakobsen y Camara.

No se esperan grandes revoluciones respecto al encuentro de ida, aunque Pablo Hernández podría introducir algún ajuste táctico, como ya hiciera en la ida respecto a las semanas anteriores.

Uúltimo entrenamiento del CD Castellón antes de viajar a Almería / GABRIEL UTIEL

Dónde ver el Almería-Castellón

El partido se disputará este martes 9 de junio a las 21.00 horas en el UD Almería Stadium. El encuentro podrá seguirse en directo a través de LALIGA TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol y las diferentes plataformas que ofrecen los canales de la competición. También habrá cobertura en directo minuto a minuto en el periódico Mediterráneo.