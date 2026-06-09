La crónica del Almería-Castellón: El cielo tendrá que esperar (3-2)

Las lágrimas de hoy serán la gasolina del mañana. El cielo tendrá que esperar para el Club Deportivo Castellón, que dijo adiós al 'play-off' de ascenso con el orgullo intacto y una certeza: está en el camino correcto para volver a Primera, cada año mejor. Cada año más cerca.

Muy cerca. No hay consuelo, pero hay honor. El equipo con menos presupuesto de todos aquellos que están peleando por el ascenso, el único que lleva 35 años sin jugar en Primera, es el equipo que compite con verdadera grandeza. En Almería, tras el 1-1 de la ida, el Castellón se desplegó con ambición y valentía, se repuso al gol de Embarba cerca del descanso, remontó con tantos de Cala y Sienra y claudicó en los últimos minutos cuando el Almería juntó munición y cargó el área con fiereza.

El planteamiento

De entrada, y obligado a ganar para no quedar eliminado, Pablo Hernández movió varias piezas. El entrenador orellut regresó al esquema que le sirvió para suavizar la baja del lesionado Mellot y asegurar, en las últimas jornadas de la Liga, la promoción de ascenso.

Así, Pablo Santiago volvió al carril derecho y Sienra encastilló, como tercer zaguero, la defensa por la parte izquierda. La gran novedad en el once, sin el mundialista Cipenga, fue Raúl Sánchez, que abrió el campo por el sector izquierdo.

Raúl, anhelado fichaje de invierno, había mostrado síntomas de recuperación en los últimos partidos, después de unos meses complicados tras su regreso. Una especie de presentimiento había invadido al albinegrismo con él: encima rozó el gol como revulsivo en el partido de ida. Como argumento en su favor quizá era algo escaso, pero desde cuándo la fe atiende a razones. Y menos en el fútbol.

En la práctica, Raúl Sánchez jugó bien, pero el partido se decidió en otra parte. De inicio, el Almería trató de ser distinto al del SkyFi Castalia, pero se encontró con un Castellón empeñado en ser él mismo, como siempre. Poco a poco, y aupado por picotazos de ataque, el equipo albinegro fue dando pasos hacia adelante.

El primero lo dio Jakobsen, que interpretó con inteligencia el reparto de espacios a la espalda de los pivotes, y corrió con malicia cuando pudo recibir y girarse. En el minuto 5, el danés inauguró el capítulo de llegadas con un centro raso que buscaba a Camara y despejó la defensa a córner. También acabó en la esquina el segundo intento importante: Pablo Santiago enroscó una falta que Chirino cabeceó hacia atrás, al límite del autogol. El tercero consistió en una arrancada de Gere que habilitó para el tiro desde la frontal, desviado, de Cala.

Diego Barri conduciendo el balón / CD CASTELLÓN

El árbitro, mientras tanto, dejó hacer. En ese tiempo, perdonó tres amarillas al Almería, todas ellas bastante significativas, porque permitieron desgastar a Cala, intimidar a Matthys y seguir jugando a Lopy con un reglamento aparte. En ese panorama, el orellut Alberto bordeó la temeridad al sacar el codo a paseo, golpeando en la cara a Miguel en un lance.

El juego se enredó, entre imprecisiones e interrupciones. En el minuto 40, cerca del descanso, el Almería dio un zarpazo a la eliminatoria. Lopy lanzó en carrera a Embarba, que culminó una transición demoledora: encaró a Alberto, pisó área y levantó un disparo que halló la red tras tocar ligeramente en Matthys y el larguero.

La segunda parte

El Castellón, que había finalizado el primer acto en área contraria, empezó el segundo con la misma dinámica. A los pocos segundos de la reanudación, Camara robó un balón y conectó con Jakobsen en el área, cuyo remate forzado detuvo Andrés Fernández. Fue un aviso, estaba vivo: en el minuto 57, Cala punzó por la derecha y tensó un disparo raso que sorprendió al portero, que esperaba el centro.

De repente, con el empate, el envite salió del carril de lo previsto. Pasaron cosas un poco inesperadas: hasta Lopy vio una tarjeta amarilla. El entrenador local, Rubi, movió el banquillo y entre los elegidos estaba Morcillo. La réplica inmediata fue de Pablo, que reubicó a Gere en el lateral como antídoto. El movimiento colateral valió el 1-2.

Los albinegros celebran el gol de Álex Calatrava / LaLiga

Porque entró Ronaldo Pompeu en el medio y Raúl provocó una falta. El pie de Ronaldo se unió al de Sienra, que remató para batir a Andrés y situar al Castellón a dos pasos de Primera.

Era el minuto 69, y el último arreón se le hizo largo a los albinegros. Con los cambios preparados, empató el Almería: en el minuto 80, Arnau sacó rápido de banda y Álex Muñoz aprovechó la prolongación de Miguel para anotar el 2-2. En el descuento, en un córner, Dzodic cabeceó a la escuadra, con Ronaldo, que reclamó un pisotón, por los suelos. Ahí estaba el ánimo de los albinegros, que aún vieron a su equipo morir en área contraria, esperando un milagro, sin premio.