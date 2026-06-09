Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

El CD Castellón está a tres partidos de regresar a Primera División, categoría que no pisa desde 1991. Tras finalizar la temporada regular entre los seis primeros clasificados de LaLiga Hypermotion, el conjunto albinegro se ha ganado el derecho a disputar el play-off de ascenso, el camino que decide la tercera y última plaza para subir a la máxima categoría del fútbol español.

¿Cómo funciona el play-off de ascenso?

Como es sabido, los dos primeros clasificados de Segunda ascienden directamente a Primera (Racing y Deportivo, en este caso). La tercera plaza se decide mediante un play-off que disputan los equipos que terminan entre la tercera y la sexta posición.

El formato consta de:

* Dos semifinales a doble partido: Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga.

* Una final también a doble partido (14 y 20 de junio).

* La vuelta siempre se juega en el campo del equipo mejor clasificado durante la liga regular.

En las semifinales, el tercero se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto. Los vencedores se clasifican para la final por el ascenso.

¿Qué pasa si hay empate?

Una de las particularidades del play-off es que no existe el valor doble de los goles fuera de casa. Tampoco hay tandas de penaltis.

Si tras los dos partidos el resultado global es de empate:

1. Se disputa una prórroga.

2. Si el empate continúa después de los 30 minutos extra, no hay penaltis.

3. Se clasifica el equipo que terminó mejor posicionado en la fase regular (el Almería quedó tercero y el Castellón, sexto).

Por eso la clasificación liguera tiene un peso importante en estas eliminatorias.

El Castellón-Almería terminó con empate a un gol. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

¿Qué necesita el Castellón para ascender?

El Castellón disputa actualmente las semifinales frente al Almería. El partido de ida terminó con empate (1-1), por lo que todo se decidirá en el encuentro de vuelta (martes, 21.00 horas).

Para alcanzar la final, los albinegros necesitan:

-Ganar la vuelta frente al Almería.

-Si hay empate global tras los dos partidos, deberán imponerse durante la prórroga, ya que la ventaja de clasificación favorece al conjunto andaluz.

¿Y qué tendría que hacer en una hipotética final?

Si supera las semifinales, el Castellón jugará una final a ida y vuelta contra el ganador de la otra eliminatoria (Málaga o Las Palmas). El vencedor de esa final obtendrá la tercera plaza de ascenso a Primera División.

El objetivo del equipo de Pablo Hernández es sencillo de explicar, aunque tremendamente exigente de conseguir: eliminar a un rival en semifinales y ganar una final de 180 minutos para completar el regreso a la máxima categoría.