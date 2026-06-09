Las palabras de Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón: "El fútbol ha sido cruel con nosotros"

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, compareció con una mezcla de frustración y orgullo tras la eliminación de su equipo en Almería. El técnico reconoció que el equipo se marcha “fastidiado” por no haber logrado el pase, pero quiso poner en valor la eliminatoria realizada por sus jugadores ante un gran equipo, el crecimiento del grupo y el compromiso mostrado durante toda la temporada. A su juicio, pese a que el fútbol fue “cruel” con los albinegros, que no merecieron caer eliminados, la experiencia de jugar un 'play-off' debe servir como un paso adelante para el club, la plantilla y la afición.

Valoración del partido

Ellos han salido un poco más ofensivos que en la ida, pero la primera parte ha sido igualada. Además del gol, tampoco habían creado mucho, y nosotros tampoco. En la segunda parte hemos salido muy bien y eso nos ha permitido jugar en campo contrario. Hemos encontrado el empate y, a balón parado, el 1-2. Ellos se han volcado y han tenido suerte en dos acciones de balón parado: un saque de banda y un córner. Al final, creo que hay que estar orgullosos de la eliminatoria que hemos hecho. Allí fuimos superiores y hoy hemos dominado el partido en varias fases, pero el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros.

¿Qué les ha dicho a sus jugadores?

Es difícil. Al final del partido ya les he dicho que es muy complicado cambiar esa sensación de frustración, pero hay que marcharse con la cabeza alta, no solamente por la eliminatoria, sino por la temporada. Les he dicho que, no solo como entrenador, sino como aficionado del Castellón y exfutbolista, les agradecía el compromiso que han mostrado todos, cómo han corrido, entrenado y creído en esta idea. Creo que la afición siente un poco esto. Se ha vuelto a ilusionar este año y ha visto que estos jugadores se han dejado todo en el campo. Hemos recibido mucho cariño de la afición. Les he dicho que esto va a ser un paso adelante para el club, para la afición y para ellos individualmente.

Los minutos finales

El inicio de la segunda parte ha sido muy bueno y hemos conseguido remontar. En los últimos minutos influyen muchas cosas. Dos acciones a balón parado que no hemos defendido bien nos han costado los dos goles. No creo que sea falta de oficio; son cosas que pueden pasar. El balón parado te da y también te quita. No les puedo poner ningún ‘pero’ a los chicos. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de esto esta temporada. Que nos sirva para dar pasos adelante de cara a la próxima temporada.

Los aficionados del CD Castellón siguen el partido contra el Almería en los bares de la ciudad / Kmy Ros

¿Puede servir para un futuro?

Esto nos va a servir como club, a la afición y a los jugadores. Si nos toca vivir estas experiencias en un futuro, será un aprendizaje. Nos vamos fastidiados porque queríamos pasar y creo que hemos hecho méritos, pero el fútbol no siempre es justo.

Polémica en el 2-2 y 3-2

No he visto las acciones. Sé que Ronaldo pedía falta y que algunos protestaban porque la pelota había salido por la línea de fondo, pero no sé si ha salido.

La eliminatoria

Me esperaba una eliminatoria igualada. Jugábamos contra un gran rival, que ha quedado tercero. Sabíamos que llegábamos con una pequeña desventaja por el empate en casa, pero hemos sido el equipo de siempre. Hemos querido proponer, jugar en campo contrario y, por desgracia, no nos ha dado.