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Polémica en el Almería-Castellón: ¿Crees que hay falta en el tercer gol del equipo local?

Un cabezazo impecable Dzodic apareciendo muy solo en el segundo palo ha privado del sueño del ascenso a los albinegros

Imagen del momento del pisotón de Bonini a Ronaldo

Imagen del momento del pisotón de Bonini a Ronaldo / LaLigaTV Hypermotion

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Diego Sánchez

No ha podido ser. El Almería le ha quitado el sueño del ascenso a Primera División al CD Castellón tras ganar el duelo de vuelta por un ajustado 3-2 (1-1 en la ida), con una remontada que no ha estado exenta de polémica.

Y es que el tercer gol de los locales en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ha llegado tras un cabezazo de Dzodic, pero tal y como se ha podido ver en las imágenes, Bonini ha pisado previamente a Ronaldo dentro del área y ello ha impedido que el jugador brasileño pudiera defender la acción y no ha llegado al marcaje del pivote almeriense.

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Un gol de no subir al marcador hubiera podido cambiar el resultado del partido, pues en ese momento se encontraban 2-2 con muy pocos minutos para la prórroga.

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