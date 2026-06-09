La previa del Almería-Castellón | La ‘final’ antes de la final: Ganar o despertar del sueño del ascenso

Es verdad que la final antes de la final ya tiene un nombre: semifinal. Pero en este caso el matiz importa. El resultado de la ida (1-1) dejó las conclusiones abiertas y convirtió el partido de vuelta en lo más parecido a una auténtica final. Por el formato de la competición, al CD Castellón solo le vale ganar hoy en el Almería Stadium. De lo contrario, le tocará despertar del sueño feliz del ascenso.

El Castellón salió el sábado del SkyFi Castalia contento por todo excepto por el resultado. Sin ser malo, dejó un sabor amargo. Si alguien mereció ganar, fue el conjunto albinegro. Arriesgó más, atacó más, genero más... Compitió con determinación y valentía. El equipo de Pablo Hernández hizo el mejor partido posible teniendo en cuenta el rival, las bajas y el momento del año. Pero solo metió un gol.

El 1-1 le obliga a ganar a domicilio al Almería, ya sea al final de los noventa minutos o de la prórroga. Todo lo que no fue el resultado es, a su vez, alimento para la esperanza de los albinegros. El Castellón ha demostrado esta misma temporada que es capaz de ganar a este rival (lo hizo, aunque prácticamente le cuadruplique en presupuesto, en el partido de Liga en casa) y en este tipo de escenarios (Riazor y La Rosaleda, por ejemplo).

Para ello, Pablo Hernández deberá gestionar los recursos con tiento. Las ausencias del lesionado Mellot y de los mundialistas Mabil y Cipenga le han birlado a dos titulares habituales y a uno de los principales recambios, reduciendo el abanico de posibilidades. Estas limitaciones contrastan con la abundancia de recursos del Almería, que colecciona cromos conocidos y talentosos, sobre todo en ataque.

El esquema

Como sea, el Castellón también tiene sus argumentos. Para el partido de ida, Pablo Hernández modificó el plan que estaba siendo, en las últimas semanas, el predilecto. Optó por soldar el lateral derecho con Gerenabarrena, liberar a Pablo Santiago y Lucas Alcázar en las bandas, en detrimento de Sienra, y darle el timón a Ronaldo Pompeu en la media junto a Barri. Hoy, frente a un Almería que teóricamente dará un paso adelante, en su feudo, el Castellón, por encima de los nombres, será el equipo reconocible de todo el año.

. / .

El Castellón puede asimilar con naturalidad el hecho de tener que ganar, porque siempre sale a ganar. Enfrente, el Almería intentará imponer su pegada (81 goles en Liga por 70 de los albinegros) y su excelente rendimiento en casa.

Contra el mejor local

El equipo de Rubi fue el mejor local de la categoría, en Liga regular, empatado el Racing campeón en este aspecto. Solo ha perdido cuatro encuentros en su campo, todos ante equipos de la zona alta (Racing, Burgos, Deportivo y Las Palmas). El Castellón quiere ser hoy el quinto en el listado.

En juego hay mucho. Para empezar, seguir soñando.