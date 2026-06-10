El uno a uno del Almería-Castellón de la vuelta de las semifinales del 'play-off' | Vota al mejor

Matthys |7|

Correcto con el pie. Sin culpa directa en los tres goles, tampoco hizo ninguna parada extraordinaria.

Pablo Santiago |7|

Volvió al carril derecho y sumó muchos kilómetros. Competitivo como suele. Relevado en la segunda mitad.

Alberto |7|

Trató de liderar la defensa, al límite con Miguel en algunas jugadas. A campo abierto, no pudo evitar el 1-0 de Embarba.

Brignani |8|

Ha terminado el curso en su mejor momento. Ganó muchos duelos y está con mucha confianza con la pelota.

Sienra |8|

Fiable a nivel defensivo, cerró su costado con intensidad. Marcó el 1-2, que dejó la victoria muy cerca.

Barri |8|

Estuvo notable. Comandó los mejores momentos del equipo, dando continuidad a numerosas jugadas.

Gerenabarrena |8|

Otra exhibición de despliegue y pundonor. Primero en la medular y después en el lateral derecho.

Cala |8|

Marcó el 1-1 en una jugada individual. Lo intentó todo, vigilado. Pegarle salió gratis en toda la eliminatoria.

Raúl Sánchez |7|

Novedad en el once, fue creciendo con el partido demostrando su categoría. Sustituido en los últimos minutos.

Jakobsen |8|

Quizá, su mejor partido del curso. Captó qué necesitaba el equipo y encontró los espacios para lanzar ataques.

Camara |6|

Algo apagado. Le costó imponerse en el cuerpo a cuerpo. Asistió a Jakobsen en una acción tras el descanso.

También jugaron

Ronaldo | 6 |. Buen pie para tensar la falta del 1-2. Reclamó un pisotón en el córner del 3-2.

Suero | 6 |. Salió en el 83’, en un momento complicado.

Lucas Alcázar | 6 |. Con la inercia en contra, trabajó su banda.

Álvaro | - |. A la desesperada.

De Nipoti | - |. Cazó una volea que rebotó en un rival, en la penúltima.

Aquí puedes leer la crónica de Mediterráneo del partido celebrado en el Almería Stadium.

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