Begoña Carrasco, tras la eliminación del Castellón: "Hemos vivido una temporada inolvidable"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha querido trasladar su reconocimiento y el gran orgullo “en nombre propio y el de toda la ciudad, hacia el CD Castellón, sus jugadores y técnicos, tras la eliminación en el play-off de ascenso frente a la UD Almería". "Y sobre todo orgullosos por la multitud de seguidores y seguidoras del Castellón que se han desplazado hasta la ciudad andaluza para animar a su equipo”.

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló, ve el Almería-Castellón desde las instalaciones de La Plana Sport Castellón. / MEDITERRÁNEO

Carrasco, que siguió el encuentro desde las instalaciones de La Plana Sport Castellón, añadió que “a pesar de la eliminación, hemos vivido una temporada inolvidable con el CD Castellón".

Vivencias

"Durante esta eliminatoria, y a lo largo de todo el año, la afición del equipo orellut ha disfrutado como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos", ha añadido. "Y el ambiente de fútbol en el SkyFi Castalia ha sido espectacular con cada encuentro que ha disputado el equipo albinegro, pero también en los masivos desplazamientos de la afición albinegra en los partidos fuera de casa donde el equipo siempre ha estado acompañado”, ha desarrollado.

Los aficionados del CD Castellón siguen el partido contra el Almería en los bares de la ciudad / Kmy Ros

El futuro, prometedor

La alcaldesa ha expresado su convencimiento de que están "viviendo uno de los mejores momentos para la entidad albinegra de las últimas décadas". "Y la próxima temporada tendremos una nueva oportunidad para intentar ese soñado ascenso a Primera División, que tan cerca hemos tenido este año", ha señalado. "Con el trabajo desde club, el apoyo incondicional de la afición y el de toda la ciudad, lo lograremos", ha enfatizado antes de acabar con un Pam, Pam, Orellut!!!”.