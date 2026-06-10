El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso

El CD Castellón se quedó a las puertas de la final por el ascenso tras caer en Almería en una noche cruel para el equipo de Pablo Hernández. Después del 1-1 del SkyFi Castalia, los albinegros llegaron vivos a la vuelta y supieron rehacerse al gol inicial de Adrián Embarba con una segunda parte de enorme personalidad. Álex Calatrava empató y Agustín Sienra culminó la remontada para poner el 1-2 y alimentar el sueño de una afición que volvió a creer en el regreso a Primera División. Pero el Almería, empujado por su estadio y obligado a reaccionar, encontró el empate por medio de Álex Muñoz y acabó decidiendo la eliminatoria en el tiempo añadido, con un polémico cabezazo de Dzodic en el minuto 94 tras un saque de esquina.

El 3-2 final dejó fuera a un Castellón que compitió de tú a tú, rozó la gesta y cerró el curso con una mezcla de dolor y orgullo.

La eliminación no borra una temporada de crecimiento, ambición y reencuentro con los grandes escenarios, ni el mérito de un bloque que convirtió el play-off en una reivindicación. Una idea que se extrae también del discurso de Haralabos Voulgaris, propietario, presidente y custodio del Castellón.

El mensaje a la afición

Así, a través de X (la antigua Twitter), Voulgaris se ha expresado de la siguiente manera:

"Duele quedarse tan cerca, especialmente después de un año en el que este grupo lo dio absolutamente todo. Pero hoy, por encima de todo, siento orgullo.

Orgullo por los jugadores , que trabajaron, lucharon, creyeron y representaron a este club con todo lo que tenían.

, que trabajaron, lucharon, creyeron y representaron a este club con todo lo que tenían. Orgullo por el cuerpo técnico , que se entregó por completo a este equipo y a este proyecto.

, que se entregó por completo a este equipo y a este proyecto. Y un orgullo especial por Pablo Hernández, que asumió la responsabilidad después de la jornada 5, lideró con valentía y claridad, y ayudó a llevar a este equipo a estar muy cerca de algo especial.

Pablo Hernandez, en el banquillo del UD Almería Stadium. / LaLiga

No tuvimos el final que queríamos. Ese dolor es real. Pero también lo es la ilusión.

Este club ha dado otro paso adelante. Estos jugadores han crecido. Este proyecto ha crecido. Y estoy absolutamente convencido de que volveremos más fuertes, mejores y más preparados para lo que viene.

Gracias a todos los que creyeron, apoyaron y sufrieron con nosotros.

Volveremos. Más fuertes, más preparados y con una ilusión que seguiremos persiguiendo juntos.

Pam Pam Orellut. 🖤🤍🖤".

La censura implícita

Aunque sin dar el nombre de Nico Melamed y su provocador gesto a Ousmane Camara, Voulgaris también se pronucnió al respecto: "También estoy orgulloso de Ousmane Camara, soy tan poco reaccionario como se puede ser, pero puede que no hubiera podido contenerme".

"La violencia nunca es la respuesta, eso sí, chicos", matizó.