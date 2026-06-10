La provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: "Es vomitivo"
Las cámaras de Movistar pillan el feo gesto del jugador del Almería a Barri y Camara en el minuto 94
Los usuarios en redes sociales, incluso aficionados del conjunto andaluz, critican la actitud del futbolista
La eliminación del CD Castellón en el ‘play-off’ de ascenso ante la UD Almería dejó una imagen que ha encendido a numerosos aficionados en redes sociales. Tras el gol de Dzodic en el minuto 94, que supuso el 3-2 definitivo y dejó fuera al conjunto albinegro, Nico Melamed se dirigió a jugadores del Castellón en una actitud provocativa y antideportiva.
Según se aprecia en el vídeo emitido por Movistar Plus Deportes, el futbolista del Almería se encara con Diego Barri y Ousmane Camara justo después del tanto que decidió la eliminatoria. En la secuencia, Barri acaba empujando a Melamed después de la provocación. La acción ha generado un amplio rechazo entre aficionados de distintos equipos, incluidos muchos sdel Almería, que han criticado duramente el comportamiento del jugador en un momento especialmente doloroso para el Castellón.
El gesto llegó al final de una noche cruel para los albinegros. El equipo de Pablo Hernández había viajado a Almería obligado a ganar tras el 1-1 de la ida y compitió con valentía hasta el último suspiro. El Almería se adelantó antes del descanso con un gol de Embarba, pero el Castellón reaccionó en la segunda parte y llegó a remontar con los tantos de Cala y Sienra. Cuando el ascenso parecía un poco más cerca, los locales empataron en el minuto 80 por medio de Álex Muñoz y acabaron golpeando definitivamente en el descuento con el cabezazo de Dzodic.
Polémica en el Almería-Castellón: ¿Crees que hay falta en el tercer gol del equipo local?
La derrota dejó lágrimas entre los jugadores y aficionados castellonenses, pero también orgullo por la imagen ofrecida por un equipo que volvió a demostrar carácter competitivo. Sin embargo, la celebración posterior al tercer gol del Almería ha desplazado parte del foco hacia Melamed, cuyo gesto no ha pasado desapercibido en redes sociales.
Entre los comentarios publicados, varios usuarios pidieron incluso una sanción interna por parte del club andaluz. “Espero que tenga sanción interna del club. Ha manchado nuestro pase de eliminatoria”, escribió Fran Gutiérrez. Otro usuario, Carlos, calificó la acción como propia de “mala persona”. También hubo mensajes especialmente duros contra el futbolista, con términos como “vomitivo”, “repugnante” o “payaso”, además de reproches por el ejemplo ofrecido sobre el césped.
Las palabras de Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón: "El fútbol ha sido cruel con nosotros"
Otros comentarios destacaron la actitud de los futbolistas del Castellón ante la provocación. “Nobles los del Castellón, le podían haber partido la cara fácilmente”, escribió un usuario. Otro señaló que “este tipo de gestos se deberían sancionar con mano dura” y lamentó “el ejemplo” dado por el jugador en un partido de máxima tensión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
- Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
- Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»
- Así será el 'play-off' de ascenso a Primera que espera al Castellón: sistema, fechas con asterisco...
- Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso