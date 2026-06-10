La provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: "Es vomitivo"

La eliminación del CD Castellón en el ‘play-off’ de ascenso ante la UD Almería dejó una imagen que ha encendido a numerosos aficionados en redes sociales. Tras el gol de Dzodic en el minuto 94, que supuso el 3-2 definitivo y dejó fuera al conjunto albinegro, Nico Melamed se dirigió a jugadores del Castellón en una actitud provocativa y antideportiva.

Según se aprecia en el vídeo emitido por Movistar Plus Deportes, el futbolista del Almería se encara con Diego Barri y Ousmane Camara justo después del tanto que decidió la eliminatoria. En la secuencia, Barri acaba empujando a Melamed después de la provocación. La acción ha generado un amplio rechazo entre aficionados de distintos equipos, incluidos muchos sdel Almería, que han criticado duramente el comportamiento del jugador en un momento especialmente doloroso para el Castellón.

El gesto llegó al final de una noche cruel para los albinegros. El equipo de Pablo Hernández había viajado a Almería obligado a ganar tras el 1-1 de la ida y compitió con valentía hasta el último suspiro. El Almería se adelantó antes del descanso con un gol de Embarba, pero el Castellón reaccionó en la segunda parte y llegó a remontar con los tantos de Cala y Sienra. Cuando el ascenso parecía un poco más cerca, los locales empataron en el minuto 80 por medio de Álex Muñoz y acabaron golpeando definitivamente en el descuento con el cabezazo de Dzodic.

La derrota dejó lágrimas entre los jugadores y aficionados castellonenses, pero también orgullo por la imagen ofrecida por un equipo que volvió a demostrar carácter competitivo. Sin embargo, la celebración posterior al tercer gol del Almería ha desplazado parte del foco hacia Melamed, cuyo gesto no ha pasado desapercibido en redes sociales.

Entre los comentarios publicados, varios usuarios pidieron incluso una sanción interna por parte del club andaluz. “Espero que tenga sanción interna del club. Ha manchado nuestro pase de eliminatoria”, escribió Fran Gutiérrez. Otro usuario, Carlos, calificó la acción como propia de “mala persona”. También hubo mensajes especialmente duros contra el futbolista, con términos como “vomitivo”, “repugnante” o “payaso”, además de reproches por el ejemplo ofrecido sobre el césped.

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Otros comentarios destacaron la actitud de los futbolistas del Castellón ante la provocación. “Nobles los del Castellón, le podían haber partido la cara fácilmente”, escribió un usuario. Otro señaló que “este tipo de gestos se deberían sancionar con mano dura” y lamentó “el ejemplo” dado por el jugador en un partido de máxima tensión.