¿Y ahora qué, Castellón? Las cinco claves del próximo proyecto

El Castellón puso fin en Almería, en las semifinales del play-off de ascenso, a una brillante temporada en la que estuvo muy por encima de las expectativas. Sexto tras haber coqueteado con el liderato, los albinegros se han codeado con proyectos muchos más poderosos desde la perspectiva de los presupuestos, la masa social...

Sin embargo, la rueda no deja de girar y el equipo tiene que tomar forma en muy poco tiempo, pues el Castellón deberá estar ya en marcha de aquí a cuatro semanas, como máximo. Y, encima, con el objetivo de mejorar lo de este curso.

Es manifiesto que el Castellón ha dejado de ser un club cortoplacista, pero qué duda cabe que existía una diferencia abismal entre seguir en Segunda o quemar etapas en la ambiciosa mentalidad de Haralabos Voulgaris y haber aterrizado ya en la élite. Con todo, ahora todo pasa por las decisiones que tome. Encima de su mesa de trabajo, una carpeta bien visible: ¿quién será el entrenador?

El banquillo: ¿seguirá Pablo?

Hernández ha llevado al equipo mucho más allá de lo imaginado, sobre todo cuando asumió las riendas de un Castellón que aún no había ganado en las cinco primeras jornadas. Inicialmente de manera provisional y confirmado en noviembre hasta el final del ejercicio, Pablo ha logrado más de un 50% de victorias, pero llegó a la promoción sin la recompensa de una vinculación contractual superior a la de este 30 de junio. Bob deberá de despejar la incógnita en cuestión de días, sino de horas.

Traspasos: todo pasa por Cala

Es el nombre propio. Después de que, en 2025, estuvo al frente de toda la rumorología, el catalán difícilmente seguirá de albinegro. Ha demostrado estar a un nivel superior al de LaLiga Hypermotion, así que todo pasa por qué club está dispuesto a desembolsar su cláusula. Salvo sorpresa, Almería fue su última aparición como orellut.

Recordar que el Castellón, en 2025, protagonizó su verano más importante desde el punto de vista de los traspasos, con alrededor de cuatro millones de euros por Daijiro Chirino, Jozhua Vertrouwd, Raúl Sánchez, David Flakus...

Redacción

Fichajes: menos... en teoría

Siempre va a depender del número de salidas inesperadas, pero debería ser un periodo estival con menos movimiento que el pasado.

El Castellón se despide de los cedidos Tommaso De Nipoti y Beñat Gerenabarrena.

Todo hace indicar que, al no haber renovado ya, aunque en situación antagónicas, Brian Cipenga y Salva Ruiz no estarán en el curso venidero.

Tampoco parece nada claro que Ronaldo Pompeu, otro de los que terminan contrato, prolongue su estancia. Caso diferente al del brasileño es el de Agustín Sienra, que sí ha sido un futbolista con protagonismo a lo largo del ejercicio: su continuidad parece más factible.

Lo que se busca

Siempre con el asterisco de si el esperado desarrollo del mercado estival no se ajusta a las predicciones, el Castellón tendría garantizada la permanencia de la retaguardia (porteros y defensas), quedando más plazas vacantes en el centro del campo y arriba.

Sobre todo será importante la remodelación de la medular, con un Diego Barri que se quedaría solo sin Ronaldo ni Gere, con un Marco Doué que ha tenido un rol secundario.

Regreso de los cedidos

El Castellón ha tenido a préstamo a siete jugadores, de los que todos regresan (al menos en la teoría) al SkyFi Castalia, a excepción de Nick Markanich, cuya cesión expira al final del 2026.

Del resto, hay que tener en cuenta que tres terminan contrato ahora (Pere Marco, Santi Borikó y José Albert Andrés).

Habrá que ver también qué sucede con Albert Lottin, Sergio Sanchís Serpeta y Mamadou Traoré, que no han gozado de un elevada relevancia en sus equipos de destino.