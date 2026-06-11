Calatrava emociona al albinegrismo con su reflexión tras el play-off: «Duele quedarse tan cerca...»

Si te gusta el buen fútbol, te gusta Cala. Álex Calatrava, uno de los mejores jugadores de LaLiga Hypermotion esta temporada y estandarte de un Castellón que ha firmado un curso extraordinario y se ha quedado muy cerca del ascenso, compartió su sentir tras la eliminación ante el Almería. Dolor por el golpe, orgullo por el camino recorrido y agradecimiento hacia una afición que no dejó de empujar.

Un día después del palo en Almería, el autor del primer gol albinegro —una obra de arte casi sin ángulo y con la derecha— publicó una sentida reflexión en Instagram que despertó una ola de cariño entre el albinegrismo. También recibió mensajes de compañeros como Barri, que le respondió con un expresivo: «Lo que juegas, titi». Una muestra más de lo querido que es Cala dentro del vestuario y entre una afición que le lo quiere con locura.

Este fue el mensaje de Cala

Acompañado por siete imágenes del duelo en Almería, esta fue la reflexión de Álex Calatrava: «Duele quedarse tan cerca. Se termina una temporada que recordaré siempre. Ayer luchamos hasta el final, pero no fue suficiente para superar la eliminatoria. El fútbol a veces te da alegrías inmensas y otras te obliga a aceptar resultados que duelen, pero siempre deja enseñanzas. Quiero dar las gracias a toda la afición por el apoyo incondicional durante toda la temporada, especialmente en días como el de ayer".

"También a mis compañeros, cuerpo técnico, trabajadores del club y a todas las personas que han estado a mi lado en este camino. Me quedo con el orgullo de haberlo dado todo y con la satisfacción del esfuerzo colectivo de un grupo que nunca dejó de creer. Hoy toca aceptar el resultado, aprender y seguir creciendo. Pero tengo claro que esto no termina aquí. Volveremos a levantarnos, volveremos a trabajar y volveremos a pelear por estar donde este club merece. Gracias por todo».