Conexión Orellut | La cruel eliminación en Almería da paso a la puesta en marcha de un proyecto ambicioso en busca del deseado ascenso

El nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, aborda este jueves la eliminación del Club Deportivo Castellón en el play-off de ascenso ante el Almería y el escenario que se abre a partir de ahora para el conjunto albinegro.

En el programa, José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Dani García y Pablo Grande analizan las causas de una derrota marcada por la falta de acierto goleador y la necesidad de una plantilla con mayor profundidad para afrontar los momentos decisivos de la temporada.

El futuro del proyecto albinegro

La tertulia también se centra en los primeros pasos del nuevo proyecto en Segunda División, con especial atención al futuro del técnico Pablo Hernández, cuyo contrato finaliza, y a la posible salida de futbolistas importantes como Álex Calatrava. Además, los comentaristas debaten sobre la conveniencia de incorporar perfiles con experiencia para reforzar la defensa y el ataque.

Escucha el nuevo episodio

El episodio combina la decepción por una oportunidad perdida con el optimismo que genera la continuidad de una base competitiva y la posibilidad de construir un proyecto ambicioso con el ascenso como gran objetivo.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.