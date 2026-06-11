Nico Melamed opina sobre su feo gesto con Camara en el Almería-Castellón
El jugador del conjunto indálico se burló del delantero albinegro con el 3-2 del martes
En medio de la celebración del Almería, Nico Melamed se encaró con Ousmane Camara para mofarse de él en su misma cara. Mientras el delantero guineano del CD Castellón trata de encajar el golpe, es Diego Barri el primero que reacciona, quitándose de encima al futbolista del Almería
Lo publicado
Melamed, a través de las redes sociales, hablaba así del incidente. «Me gustaría pedir disculpas por esa reacción en la celebración tras la asistencia del último gol», comenzó. «La imagen que se ha visto no me representa: fue fruto de la tensión acumulada y de algunas situaciones vividas durante la eliminatoria que entendí como una falta de respeto y que no se vieron», contraataca, sin especificar a qué se refiere. Un gesto con el que se ha ganado la reprobación del mundo del fútbol.
Pasa página
«Aun así, reconozco que no fue la mejor manera de reaccionar», ahondó. «El respeto debe prevalecer siempre», señaló.
«Por otro lado, estoy muy orgulloso de este equipo y de esta afición», centra su discurso en el Almería. «Luchamos hasta el final, nos lo merecemos», comentó. «Nos queda lo más bonito», acabó Melamed en las redes sociales.
El comentario de Voulgaris
Aun sin dar el nombre de Nico Melamed y su provocador gesto, el empresario greco-canadiense se pronuncia: «También estoy orgulloso de Ousmane Camara: soy tan poco reaccionario como se puede ser, pero puede que no hubiera podido contenerme». «La violencia nunca es la respuesta, eso sí, chicos», acaba Bob.
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