Contundente comunicado del CD Castellón sobre los violentos incidentes en Almería

El CD Castellón ha emitido un comunicado de condena sobre "los incidentes violentos" sucedidos en los aledaños del Almería Stadium tras el encuentro de vuelta del play-off de ascenso a Primera División, y donde un aficionado de la UD Almería sufrió una agresión. El club albinegro suspenderá el abono a los implicados identificados.

Este es el comunicado íntegro del CD Castellón

El CD Castellón desea expresar su más enérgica condena por los incidentes violentos que tuvieron lugar en las inmediaciones del UD Almería Stadium el martes 9 de junio, tras el partido de vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports.

Estos incidentes son totalmente inaceptables y no representan de ningún modo los valores que definen a este club y a su afición.

El club suspenderá el abono a los implicados identificados en los incidentes con efecto inmediato durante al menos una temporada, con la posibilidad de que esta medida se convierta en permanente.

El fútbol es pasión, no violencia. El CD Castellón seguirá trabajando para garantizar que nuestra afición sea siempre un ejemplo de respeto.