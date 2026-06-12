Mazazo de la federación española: Melamed, sin sanción por su burla en el Almería-Castellón

El Almería-Castellón dejó una escena difícil de justificar. En plena explosión del 3-2, con el conjunto rojiblanco celebrando un gol agónico que le metía en la final del play-off y dejaba al Castellón sin prórroga ni sueño, Nico Melamed eligió una celebración fuera de lugar. El futbolista del Almería se dirigió hacia Ousmane Camara y festejó la acción cerca del jugador albinegro, en un gesto interpretado como una mofa y que empañó un desenlace ya suficientemente doloroso para el equipo orellut.

La reacción fue tan evidente que el colegiado Jon Ander González Esteban no la pasó por alto y mostró la tarjeta amarilla al atacante rojiblanco. El acta arbitral recogió el motivo con claridad: «celebrar cerca de un adversario un gol en actitud de mofa». No fue, por tanto, una simple celebración excesiva ni una escena menor dentro de la tensión propia de una eliminatoria. Fue una conducta antideportiva en un momento especialmente sensible, cuando el respeto al rival debía imponerse por encima de la euforia.

Imagen de la provocación de Melamed a Barri y Camara tras el tercer gol del Almería. / LaLigaTV Hypermotion

Diego Barri intervino rápidamente para separar a Melamed y evitar que el episodio derivara en un enfrentamiento mayor. La imagen, multiplicada por la televisión y las redes sociales, generó malestar entre la afición del Castellón, que vio cómo la eliminación quedaba acompañada por un gesto innecesario de provocación.

Melamed pidió disculpas horas después en redes sociales. «Me gustaría pedir disculpas por esa reacción en la celebración tras la asistencia del último gol», escribió el jugador del Almería, que admitió que «la imagen que se ha visto no me representa». También trató de contextualizar lo ocurrido en la tensión acumulada y en situaciones que, según él, entendió como una falta de respeto durante la eliminatoria.

La disculpa era obligada y rebaja el tono del episodio, pero no elimina la censura al gesto. En una eliminatoria de máxima tensión, con un rival hundido por un gol en el minuto 94, la grandeza competitiva también se mide en la forma de ganar. Y ahí, Melamed se equivocó.

Según el dictamen de la REF, Melamed es sancionado con la amarilla por el siguiente motivo: "por cualesquiera otras acciones u omisiones constitutivas de infracción en virtud de lo que establecen las Reglas de Juego". Esto es, una especie de cajón de sastre.

La publicación de Nico Melamed. / MEDITERRÁNEO

¿Qué significa?

Significa, en términos simples, que es una cláusula de cierre del régimen disciplinario de la RFEF para justificar una amonestación cuando la conducta no encaja exactamente en los supuestos anteriores, pero sí es sancionable según las Reglas de Juego o las disposiciones de la FIFA.

En el Código Disciplinario aparece dentro del artículo 111, “Amonestaciones con ocasión de los partidos”. Antes enumera casos concretos: juego peligroso, entrar o salir del campo sin permiso, protestas, desconsideración, pérdida de tiempo, quitarse la camiseta en un gol, discutir con un contrario, etc. Después añade ese apartado final para cubrir “cualesquiera otras acciones u omisiones” que sean infracción y que lleven al árbitro a mostrar tarjeta amarilla.

Es decir: no es una infracción específica, sino una fórmula genérica para decir: “cualquier otra conducta sancionable por las Reglas de Juego que haya provocado una amarilla”.

También es importante el matiz final: si el hecho es más grave, el órgano disciplinario puede calificarlo de otra manera; y si el árbitro hubiera expulsado al jugador, ya no se aplica este apartado de amarillas, sino el régimen de la expulsión, previsto en el artículo 114.

Además, el propio artículo 111 limita mucho las reclamaciones: las consecuencias disciplinarias de una amonestación solo pueden dejarse sin efecto por “error material manifiesto”, y la interpretación de las Reglas de Juego corresponde de forma “única, exclusiva y definitiva” a los árbitros.

En resumen: la RFEF encaja la acción en el apartado genérico de las amonestaciones: cualquier conducta que, conforme a las Reglas de Juego o a las disposiciones de la FIFA, sea considerada infracción y haya motivado la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro. No apunta a una falta concreta, sino a una fórmula residual que permite sostener disciplinariamente la amonestación.

Igual rasero para Diego Barri

Es decir, que el provocativo gesto de Melamed recibió el mismo castigo que Barri, que se quitó de encima al jugador cuando éste se burló en la misma cara de Camara. Según el dictamen, el centrocampista del Castellón fue sancionado por idéntico motivo: "por cualesquiera otras acciones u omisiones constitutivas de infracción en virtud de lo que establecen las Reglas de Juego".

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