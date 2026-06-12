El vestuario del Castellón se conjura tras el mazazo de Almería: “Esto no termina aquí”

La derrota en Almería dejó al CD Castellón sin final por el ascenso, pero no sin discurso. El vestuario albinegro tardó poco en poner palabras a una eliminación que dolió por la forma, por el minuto y por la sensación de haber estado muy cerca de algo enorme. Las redes sociales se convirtieron en el lugar elegido por varios futbolistas para lanzar un mensaje común: perdón a la afición, orgullo por el camino recorrido y una promesa de regreso.

No hubo excusas. Tampoco resignación. El tono general fue el de un grupo que se sabe herido, pero no derrotado. La temporada terminó de la forma más cruel, con el gol del Almería en el añadido, pero los mensajes de Raúl Sánchez, Jér´my Mellot, Ousmane Camara, Álex Calatrava y Diego Barri apuntan a una idea clara: el Castellón no quiere que Almería sea un punto final, sino una cicatriz sobre la que construir el próximo intento.

CD Castellón

RAÚL SÁNCHEZ | El jugador que ya habla como un orellut más

El mensaje más sentimental fue el de Raúl Sánchez. El extremo reconoció que el Castellón le ha atrapado de una manera que no esperaba. “Nunca había pensado que se podía sentir tanto un club de una ciudad que no es la tuya, pero es imposible no querer al Castellón”, escribió.

Raúl también fue directo al pedir perdón por no culminar el sueño: “Solo puedo pedir perdón por no lograr ese ascenso con el que todos soñábamos”. Pero su mensaje no se quedó en la tristeza. El futbolista reivindicó al grupo como “un equipo increíble, una familia unida” y tiró de memoria para recordar que no todos los golpes acaban en caída: “Como aquella vez que perdimos la final de los play-off y al año siguiente conseguimos ese ascenso ganando la liga”, refiriéndose a Alcorcón.

Voulgaris consuela a Raúl Sánchez tras la derrota en Alcorcón. / Carme Ripollés / CD Castellón

Su cierre sonó a compromiso: “Juntos vamos a conseguir estar donde nos merecemos”.

MELLOT | La tristeza de no poder regalar el ascenso

Mellot eligió un tono de dolor limpio, sin adornos. “Final de temporada doloroso… Una enorme tristeza por no haber podido hacerles vivir un ascenso a LaLiga”, publicó el jugador, consciente de que el golpe fue también para una afición que había empujado hasta el último minuto.

El futbolista habló de “un final de temporada tan cruel”, pero también quiso rescatar lo que el resultado no puede borrar: “Creo que podemos estar orgullosos de esta magnífica temporada y volveremos más fuertes”. Su mensaje fue una cadena de agradecimientos al vestuario, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, al club, a su familia y a los aficionados que sostuvieron al equipo “en los buenos como en los malos momentos”.

CAMARA | La derrota que no define al grupo

Camara fue uno de los más contundentes a la hora de poner nombre al golpe. “Teníamos un sueño, un objetivo, y lamentablemente no logramos llegar hasta el final”, lamentó. El futbolista admitió que cuesta aceptar la eliminación cuando detrás hay “sacrificios, trabajo y esfuerzos” acumulados durante toda la temporada.

Su mensaje tuvo una carga especial hacia la grada: “Su apoyo, su pasión y su fidelidad nunca han pasado desapercibidos”. También reivindicó al vestuario: “Estoy orgulloso de la lucha que hemos librado juntos”.

La frase más potente llegó al final, casi como una declaración de guerra al desánimo: “Esta derrota duele, pero no definirá quiénes somos. Volveremos más fuertes, con aún más determinación”.

CALA | El orgullo de quien pudo jugar su último partido de albinegro

Cala habló como quien sabe que la temporada no será una más en su carrera. “Se termina una temporada que recordaré siempre”, escribió tras una noche en la que el Castellón “luchó hasta el final” sin encontrar el premio de la final.

El jugador quiso quedarse con “el orgullo de haberlo dado todo” y con “la satisfacción del esfuerzo colectivo de un grupo que nunca dejó de creer”. En un momento en el que su futuro apunta lejos de Castalia, su mensaje sonó también a despedida emocional de un curso que le ha confirmado como uno de los grandes nombres albinegros.

Pero Cala no cerró la puerta al espíritu del proyecto. “Esto no termina aquí. Volveremos a levantarnos, volveremos a trabajar y volveremos a pelear por estar donde este club merece”, afirmó.

BARRI | El manifiesto de una forma de competir

Diego Barri puso la reflexión más futbolística y, quizá, la más identitaria. “En el deporte no se puede elegir si ganar o perder. Lo que sí se puede es elegir cómo hacerlo”, escribió el centrocampista.

Para Barri, el Castellón eligió competir “disfrutando y haciendo disfrutar, sin complejos, dándolo todo” y practicando “el que para muchos ha sido el mejor fútbol de la categoría”. No era solo una defensa del vestuario, sino de una manera de entender el juego que convirtió al equipo en una de las grandes historias de la temporada.

Por eso, por encima del dolor, eligió una palabra: “ORGULLO”. Barri definió la campaña como “histórica e inolvidable” y se despidió con una mirada al regreso: “Nos vemos a la vuelta con energías renovadas”.

El Castellón se quedó sin ascenso, pero no sin relato. Almería fue el golpe. La respuesta del vestuario, una promesa: este equipo no quiere vivir de lo que rozó, sino volver a pelear por ello.