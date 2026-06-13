Agenda | Estos son los horarios de los jugadores del Castellón en la primera jornada de Mundial

Con los primeros partidos ya disputados del Mundial 2026, los aficionados del Castellón podrán seguir en los próximos días las primeras apariciones de dos futbolistas albinegros en la Copa del Mundo. El primero en debutar será esta madrugada Awer Mabil, cuyo combinado, Australia, se enfrenta a Turquía a las 06:00 horas en un encuentro en el que varios portales apuntan al extremo ‘orellut’ como posible titular.

En el BC Place de Vancouver, Australia y Turquía iniciarán su camino en el Grupo D. Se trata de un duelo entre la experiencia reciente de los ‘socceroos’ y la ambición de una selección turca que regresa al torneo 24 años después de su histórico tercer puesto en Corea y Japón 2002. El encuentro, el primero del Mundial en la ciudad canadiense, llega con Turquía señalada como una de las selecciones llamadas a competir en un grupo que completan Estados Unidos y Paraguay.

Australia disputa su sexto Mundial consecutivo y el séptimo de su historia, tras alcanzar los octavos de final en Catar 2022, donde cayó ante Argentina después de competir hasta el final. Ahora, con Tony Popovic en el banquillo, el equipo busca al menos igualar aquella actuación, apoyado en un bloque sólido, con carrileros de largo recorrido y peligro en las acciones a balón parado, un contexto en el que podría encajar el propio Awer Mabil.

Cipenga cierra la jornada 1

El otro jugador albinegro presente en la máxima cita del fútbol mundial es Brian Cipenga, convocado con la República Democrática del Congo. El combinado congoleño ha quedado encuadrado en un grupo exigente junto a Colombia, Uzbekistán y Portugal, su rival en la primera jornada. El encuentro ante la selección lusa será uno de los últimos del primer día de competición y se disputará el próximo miércoles a las 19:00 horas en Houston.

Dos exalbinegros en el Mundial

El Castellón también estará representado por dos exjugadores que han sido convocados por sus selecciones. Uno de ellos es Álvaro Fidalgo, internacional con México tras nacionalizarse después de convertirse en un referente en el Club América, que pagó cerca de un millón de euros al CD Castellón por sus derechos. Fidalgo debutó el pasado jueves con México en la victoria ante Sudáfrica y fue uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Alvaro Fidalgo, en el debut de Mexico ante Sudáfrica el pasado jueves / Europa Press

La otra cara conocida es Gervane Kastaneer, delantero que militó en el conjunto albinegro durante la temporada 2023/24, en la que anotó un gol en 14 partidos. Kastaneer ha sido convocado por Curazao, una de las selecciones debutantes en el torneo, encuadrada en un grupo junto a Ecuador, Costa de Marfil y Alemania, contra la que debutará mañana domingo a las 19:00 horas.