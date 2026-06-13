Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

Haralabos Voulgaris (Canadá, 1975) llegó al CD Castellón el año del Centenario, en 2022. Aquella temporada, el equipo orellut había terminado 13º en Primera Federación. Cuatro años después, ha rozado el pase a la final del play-off de ascenso a Primera División, categoría que no pisa desde 1991.

Voulgaris es un hombre de procesos. En el Castellón está recogiendo lo que sembró nada más llegar, porque nada de lo que está pasando es casualidad: había y hay un plan. El especialista del análisis de datos ha ido inyectando el capital necesario para enderezar la situación financiera de la entidad. Creó una estructura profesional en todas las áreas. Hizo realidad el anhelo de una ciudad deportiva. Paso a paso, cada temporada está siendo mejor que la anterior.

En la primera, de aterrizaje y transición, el Castellón acarició el éxito en la final de Alcorcón. En la segunda, arrasó y ascendió. En la tercera, abrochó el objetivo de la permanencia en Segunda. Y la cuarta, recién terminada, la analiza el propio Voulgaris en Mediterráneo.

--¿Cómo valora la temporada en su conjunto, y especialmente los últimos meses?

Fue una temporada de enorme crecimiento para el club. Por supuesto, cuando te quedas tan cerca del ascenso y no lo consigues, hay dolor y decepción. Es normal. Todos lo sentimos.

Pero cuando doy un paso atrás y observo el panorama completo, siento orgullo. Este era solo nuestro segundo año de vuelta en el fútbol profesional y, por primera vez en 35 años, el Castellón estuvo luchando por ascender a Primera División hasta el final. Los últimos meses demostraron el carácter de la plantilla, del cuerpo técnico y del club. El equipo siguió creyendo, siguió compitiendo y dio a nuestros aficionados algo real con lo que soñar.

No conseguimos el final que queríamos, pero la temporada fue otro paso claro hacia adelante.

--¿Qué cree que le faltó al equipo para culminar esta gran temporada con el ascenso?

A este nivel, los márgenes son muy pequeños. Ascender no consiste solo en ser bueno. También necesitas consistencia, profundidad de plantilla, eficacia en los momentos decisivos y, a veces, un poco de suerte.

Creo que demostramos que podíamos competir contra cualquiera. Marcamos goles, practicamos un fútbol valiente y construimos una identidad clara, pero hay detalles en ambas áreas, en las transiciones defensivas y en la gestión de determinados momentos de los partidos en los que todavía tenemos margen de mejora. Si hubo un momento en el que no logramos el ascenso, no fue el último partido en Almería, sino esos pequeños momentos y detalles en otros encuentros durante el último tercio de la temporada donde nos faltó algo.

Bob Voulgaris, presidente del CD Castellón, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot

--¿De qué se siente más orgulloso respecto a lo que ha logrado la plantilla?

Estoy especialmente orgulloso de la manera en que los jugadores representaron al club. Jugaron con valentía, personalidad y ambición. Nunca se escondieron de la responsabilidad de intentar jugar nuestro fútbol.

No es fácil jugar como juega el Castellón. Requiere valentía, calidad técnica y un compromiso físico extraordinario. Este grupo asumió ese reto. Sufrieron juntos, mejoraron juntos y lo dieron todo hasta el final.

También me enorgullece que los aficionados pudieran verse reflejados en el equipo. Eso significa mucho para mí.

--En pocos años ha implantado una filosofía de juego muy reconocible en el club. Todo el mundo en España sabe cómo quiere jugar el Castellón y cuál es su identidad futbolística, independientemente de jugadores o entrenadores. ¿Qué importancia tiene eso para usted?

Es extremadamente importante. Tengo una convicción muy fuerte sobre cómo quiero que juegue mi equipo, y así es como vamos a jugar.

Para mí, eso no es negociable. Los entrenadores y los jugadores cambiarán con el tiempo, pero el club necesita una identidad futbolística clara. El Castellón va a ser valiente, proactivo, agresivo y ambicioso. Vamos a asumir riesgos. Vamos a intentar dominar los partidos. Vamos a presionar, atacar, crear ocasiones y jugar un fútbol que nuestros aficionados puedan reconocer y del que se sientan orgullosos.

Eso no significa ser ingenuos. Significa tener convicción. Significa construir un club donde todos entiendan lo que intentamos ser.

La gente en España ya sabe cómo quiere jugar el Castellón. Eso es importante para mí porque la identidad es lo que te permite construir algo que perdure más allá de una temporada, de un entrenador o de un grupo de jugadores.

Tener una identidad reconocible ayuda en la captación de jugadores, en la cantera, en la relación con los aficionados y en la construcción de algo sostenible. La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser. Eso es un paso muy importante para el club.

"La identidad es lo que te permite construir algo que perdure más allá de una temporada" Haralabos Voulgaris — Presidente del CD Castellón

--¿Espera tener un límite salarial más alto la próxima temporada? ¿Ha limitado el fair play financiero el crecimiento del club este año?

El fair play financiero es una realidad para todos los clubs en España y hay que gestionarlo con inteligencia. Sí, nos ha limitado en algunos aspectos, pero también creo que las restricciones te obligan a ser disciplinado.

No somos un club que pueda gastar sin pensar. Tenemos que ser creativos, eficientes y precisos. Cada euro cuenta. Por eso el reclutamiento, el desarrollo de jugadores y la planificación de la plantilla son tan importantes para nosotros.

Espero que el club siga creciendo económicamente, pero no vamos a abandonar los principios que nos han traído hasta aquí. Debemos crecer de manera responsable.

--¿Cómo ha vivido el apoyo de la ciudad y de la afición en una temporada tan especial?

El apoyo ha sido increíble. Castalia, cuando está conectada con el equipo, es un lugar muy especial.

Sé lo mucho que este club significa para la ciudad. Sé cuántos años los aficionados han sufrido, esperado, soñado y permanecido fieles en momentos difíciles. Verles soñar de nuevo, ver el estadio lleno de energía y sentir esa conexión entre el equipo y la gente es una de las partes más significativas de este proyecto.

Queríamos darles el ascenso. No pudimos completar el trabajo esta temporada y eso duele. Pero la conexión entre el club y la ciudad es más fuerte, y eso nos da aún más motivación para lo que viene.

Próximamente, en Mediterráneo, la segunda parte de la entrevista.