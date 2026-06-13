El mensaje de despedida de Agustín Sienra al Castellón: "Tratamos de poner a la ciudad..."

Con la temporada ya finalizada, comienza el tiempo de las despedidas en el CD Castellón. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Agustín Sienra, que llegó el pasado verano cedido por Defensa y Justicia hasta el final de la campaña. El defensor argentino ha desempeñado un papel importante en el centro de la zaga albinegra y, durante el tramo decisivo del curso, también actuó como lateral izquierdo para compensar un sistema condicionado por la lesión de Jéremy Mellot.

Sienra ha disputado 26 encuentros ligueros, 18 de ellos como titular. Entre sus actuaciones más destacadas figura la del pasado martes en la vuelta de las semifinales del play-off ante el Almería, cuando anotó el momentáneo 1-2 con un gran remate de volea dentro del área. Un futbolista importante para Pablo Hernández y para el Castellón, que todavía podría seguir vinculado al club si la entidad decide ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo con Defensa y Justicia.

Mensaje para la afición

A través de su cuenta de Instagram, Agustín Sienra ha querido dirigirse a la afición albinegra una vez concluida la temporada. "Gracias Castellón. Fue una temporada de mucho disfrute y aprendizaje. Orgulloso de este equipo y de todo lo que construimos juntos", escribió el argentino, que también tuvo palabras de agradecimiento para los trabajadores del club y para los seguidores orelluts: "A cada persona que aportó su granito de arena y a cada hincha que nos apoyó tanto en Castalia como de visitante".

El defensor quiso destacar el esfuerzo colectivo realizado durante una temporada que mantuvo al Castellón peleando por el ascenso hasta el último momento. En su mensaje, puso en valor el trabajo del vestuario y el crecimiento experimentado por el equipo a lo largo del curso.

Además, Sienra concluyó su despedida con una reflexión sobre el objetivo que persiguió el conjunto albinegro durante toda la campaña: "Tratamos de poner a la ciudad en lo más alto del fútbol español y, aunque no se dio, siento que dimos un paso más hacia ese objetivo", concluyó.

De Nipoti también se despide

El otro jugador del Castellón que ha querido publicar un mensaje de despedida ha sido Tommaso De Nipoti, que regresa al Atalanta después de finalizar su cesión en el cuadro 'orellut'. El italiano compartió en sus redes sociales un extenso texto de agradecimiento: "No te imaginas lo difícil que es para mí despedirme, pero desafortunadamente en todas las historias llega este momento. Pasé un año fantástico rodeado de gente maravillosa que me ayudó en todo. Nunca sabré cómo agradecer a todos mis compañeros que nunca me dejaron solo, a todo el personal y, sobre todo, a todos los aficionados que siempre estuvieron cerca de nosotros".

De Nipoti también quiso acordarse de las personas que conoció fuera del ámbito futbolístico y lamentó no haber podido culminar la temporada con el ascenso. "Hubiera sido una historia perfecta terminar este año de otra manera, porque duele mucho no haber podido llevar a este club a donde se merece, pero estoy seguro de que con un grupo así este objetivo se alcanzará pronto. Gracias de nuevo por todo, Castellón. ¡Siempre seré vuestro fan!", concluyó.