Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte II): «Ahora el reto es seguir creciendo sin perder nuestra identidad»

En la segunda de las tres tomas de la entrevista en el periódico Mediterráneo, Haralabos Voulgaris, presidente y custodio del CD Castellón, analiza la evolución del proyecto. Al margen del entrenador Pablo Hernández, cuya renovación aborda el club estos días, Voulgaris comenta otros nombres propios de las últimas semanas.

--Desde su llegada, el Castellón ha mejorado sus resultados cada temporada. ¿Cuál es la fórmula detrás de este éxito?

No existe una fórmula mágica. Es trabajo, claridad y adaptación.

Hemos intentado construir el club alrededor de ideas claras: una identidad futbolística clara, un modelo de captación claro, una forma de trabajar clara y una convicción firme de que el CD Castellón puede ser mucho más de lo que la gente esperaba cuando llegamos.

Tenemos mucho margen de mejora. Eso forma parte del proceso. Lo importante es aprender rápido, corregir lo que deba corregirse y seguir avanzando.

El club ha crecido porque muchas personas han trabajado muy duro: jugadores, entrenadores, empleados, trabajadores y aficionados. No se trata de una sola persona.

-- ¿Cada nuevo paso en el proceso es más difícil o lo más complicado es poner el proyecto en marcha?

Cada etapa tiene su propia dificultad. Al principio, el reto es generar confianza y estructura. Estás intentando cambiar hábitos, expectativas y, a veces, incluso la cultura del club. Eso es muy difícil.

Pero a medida que asciendes, el nivel se vuelve mucho más exigente. Los errores se castigan más. Las diferencias económicas son más visibles. El margen de error se reduce.

Así que sí, cada vez es más difícil. Pero esa es también la parte emocionante. El Castellón ya ha demostrado que puede crecer rápidamente. Ahora el reto es seguir creciendo sin perder nuestra identidad.

Bob Voulgaris, junto a su mascota Oscar, en el banquillo local del SkyFi Castalia, el pasado domingo. / GABRIEL UTIEL

Álex Calatrava vuelve a estar en la órbita de muchos equipos. ¿Cuál es la postura del club? ¿Cuál es actualmente su cláusula de rescisión?

-Cuando un jugador rinde bien, es normal que otros clubes se interesen por él. Álex ha hecho una temporada increíble y ha demostrado toda su calidad, así que no me sorprende que esté llamando la atención. Para mí es realmente gratificante tener a un jugador de ese nivel en el Castellón representando a nuestro club.

No creo que sea útil hablar públicamente de detalles contractuales específicos. Lo importante es que Álex es un jugador muy importante para nosotros y que cualquier club de España tendría suerte de contar con él.

¿Existe alguna posibilidad de que Brian Cipenga continúe en el club la próxima temporada?

Brian es un jugador que me gusta mucho. Tiene cualidades que encajan con la forma en que queremos jugar y nos aportó cosas importantes esta temporada.

Pero lo que más me gusta de Brian es su carácter. Es humilde, respetuoso y un hombre de fe. La temporada pasada, cuando no estaba teniendo muchos minutos, nunca se quejó. Bajó la cabeza, trabajó duro, hizo todo lo que se le pidió y siguió siendo un gran compañero.

Fue un ejemplo muy positivo de profesionalidad, humildad y fe, y eso es algo que valoro mucho.

Si hubiéramos ascendido a Primera División, estoy seguro de que habríamos podido retenerlo. Tal y como están las cosas ahora, será difícil, pero Brian sabe cuánto lo valoro y cuánto me gustaría tenerlo de vuelta en el club.

Veremos qué ocurre.

Beñat Gerenabarrena celebra con Álex Calatrava. / Kmy Ros

Beñat Gerenabarrena ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Ahora debe regresar al Athletic. ¿Existe intención o posibilidad de conseguir una segunda cesión?

Ha hecho una temporada excelente y estamos muy satisfechos con su evolución. Llegó aquí, compitió, mejoró y demostró que puede ser un jugador importante en una liga muy exigente.

Como ocurre con todos los jugadores cedidos, debemos respetar los planes de su club de origen y su futuro. El Athletic hará su propia evaluación y el jugador se ha ganado el derecho a ser considerado seriamente.

Si existiera la posibilidad de que continuara, por supuesto estaríamos interesados. Pero depende de muchos factores que están fuera del control del Castellón.

Observando los datos de rendimiento, ¿qué posiciones de la plantilla cree que tienen más margen de mejora?

Lo que puedo decir es que los datos nos ofrecen una imagen muy clara de dónde debemos mejorar. Tenemos que seguir elevando el nivel de la plantilla en los aspectos físicos, técnicos y tácticos. Pero prefiero no hablar específicamente de posiciones.

¿Le ha sorprendido especialmente la evolución de algún jugador?

Hubo varios jugadores que dieron pasos importantes hacia adelante. Algunos lo hicieron de forma muy visible, con goles o asistencias. Otros mejoraron en aspectos que los aficionados no siempre perciben de inmediato: toma de decisiones, concentración defensiva, disciplina táctica, liderazgo o profesionalidad.

Es una de las cosas que más disfruto del fútbol: ver crecer a los jugadores. Cuando un futbolista llega con potencial y empieza a entender el nivel, las exigencias y la responsabilidad, eso resulta muy gratificante.

Tuvimos varios jugadores que venían de categorías más bajas y todos ellos dieron pasos muy importantes. Estoy muy orgulloso de ello.