Málaga o Almería, ¿con quien vas en la final por el ascenso? El Castellón parece tenerlo claro...

El UD Almería-Málaga CF decidirá el ascenso a Primera División, una final que el CD Castellón mira con dolor tras su injusta eliminación y sus grandes duelos ante ambos equipos.

El Almería-Málaga decidirá el último billete a LaLiga EA Sports, pero en Castellón la final se mira con una sensación inevitable: esta eliminatoria también habla del CD Castellón. Habla de lo cerca que estuvo el equipo albinegro, de la crueldad del gol encajado en el añadido en el UD Almería Stadium-Juegos Mediterráneos y de una temporada en la que los orelluts demostraron que podían competir, y ganar, ante los dos equipos que ahora se jugarán el ascenso.

La ida se disputa este domingo, 14 de junio del 2026, en La Rosaleda, a las 21.00 horas; y la vuelta llegará el sábado 20 de junio, también a las 21.00 horas, en el estadio del Almería. Una final andaluza con aroma de Primera, con dos aficiones volcadas y con el Almería protegido por la ventaja reglamentaria de haber acabado mejor clasificado en la liga regular. Pero para el Castellón, el foco no está solo en quién sube. Está en cómo se llegó hasta aquí.

Camara y Matthys, tras la derrota en Almería. / LaLiga

El Almería, la herida más reciente

El Almería llega a la final después de eliminar al Castellón en una semifinal que dejó una cicatriz profunda. El 1-1 del SkyFi Castalia había abierto la eliminatoria y la vuelta confirmó que el equipo de Pablo Hernández no estaba allí de paso. En Almería, los albinegros fueron capaces de levantarse, remontar y ponerse a un paso de la prórroga con los goles de Cala y Agustín Sienra.

El problema fue el minuto. El castigo. La forma. Cuando el Castellón ya acariciaba seguir vivo, Dzodic apareció en el añadido para firmar el 3-2 y empujar al Almería a la final. El resultado premió la supervivencia rojiblanca, pero no borró la sensación de injusticia deportiva que quedó en el entorno albinegro: el Castellón cayó, sí, pero lo hizo vendiendo carísima su eliminación y obligando al favorito a mirar al abismo.

Tampoco fue un rival inaccesible durante el curso. En liga, el Castellón ya había demostrado que podía someter al Almería en Castalia con un triunfo de prestigio por 2-0. Por eso la semifinal dolió más: porque el equipo no se sintió inferior, porque compitió todos los tramos y porque se marchó del play-off con la impresión de haber merecido otra oportunidad.

El Málaga, un finalista al que el Castellón tomó la medida

El otro lado de la final tampoco es ajeno al relato albinegro. El Málaga llega impulsado por La Rosaleda y por una segunda vuelta de enorme carga emocional, pero el Castellón también dejó huella en sus duelos directos. En Castalia, los orelluts derrotaron al conjunto costasoleño por 2-1 en un partido que se resolvió en el tramo final. En La Rosaleda, el golpe fue todavía más sonoro: 2-3, con Cala como gran protagonista y el Castellón exhibiendo personalidad en un escenario de máxima presión.

Aquellos dos partidos explican bien la dimensión de la temporada albinegra. El Castellón no fue un invitado incómodo ni una sorpresa pasajera. Fue un equipo capaz de discutir el poder de plantillas más grandes, de llevar su propuesta a cualquier campo y de convertir cada duelo directo en una declaración de ambición.

Una final con eco albinegro

Almería y Málaga jugarán por subir, pero el Castellón aparece en el retrovisor de los dos. Para el Almería, como el rival que le exigió hasta el último cabezazo. Para el Málaga, como el equipo que le ganó los dos pulsos de la liga regular. Y para la afición albinegra, como el recordatorio de que el sueño estuvo mucho más cerca de lo que quizá diga una simple eliminación en semifinales.

El play-off sigue sin el Castellón, pero no sin su sombra. La final decidirá quién asciende, aunque en el SkyFi Castalia queda otra lectura: el equipo de Pablo Hernández se quedó fuera por un detalle cruel, no por falta de fútbol, carácter ni argumentos. Esa es la herida. Y también la base sobre la que construir el próximo intento.

¿Quién quieres que suba?

Málaga y Almería persiguen el éxito de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, que ya han ascendido.

Parece que el Castellón ya lo tiene claro. ¿Y tú?