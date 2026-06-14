Mercado de fichajes CD Castellón: El Real Oviedo se interesa por Camara

Con la temporada 2025/26 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos. El CD Castellón es uno de los clubes que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. Con asuntos aún por resolver, como los casos de Brian Cipenga o Agustín Sienra —que se despidió ayer en redes sociales de la afición albinegra—, los primeros rumores ya llegan desde Asturias, donde el Real Oviedo estaría interesado en hacerse con los servicios de Ousmane Camara para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

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