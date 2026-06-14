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Mercado de fichajes CD Castellón: El Real Oviedo se interesa por Camara

Avanzan desde Asturias el interés del cuadro carbayón por el delantero guineano albinegro que ha anotado 12 goles

Ousmane Camara, con Juan Bernat en el último partido de temporada regular

Ousmane Camara, con Juan Bernat en el último partido de temporada regular / KMY_ROS

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Enrique Ballester

Juan Francisco de la Ossa

Pablo Casado

Aitor Aguirre

Ismael Mateu

Castellón

Con la temporada 2025/26 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos. El CD Castellón es uno de los clubes que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. Con asuntos aún por resolver, como los casos de Brian Cipenga o Agustín Sienra —que se despidió ayer en redes sociales de la afición albinegra—, los primeros rumores ya llegan desde Asturias, donde el Real Oviedo estaría interesado en hacerse con los servicios de Ousmane Camara para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de Mediterráneo.

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