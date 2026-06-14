Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impactante agresiónEntrevista Voulgaris (3ª parte)'Souvenirs' aeropuertoPlayas National GeographicNorma DGT
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: ¡vinculan a un jugador del Milán!

El Real Oviedo, interesado en Ousmane Camara, autor de 12 goles en este curso

Antonio Gala, jugador del Milan que ha estado en el Campobasso.

Antonio Gala, jugador del Milan que ha estado en el Campobasso. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Francisco de la Ossa

Pablo Casado

Aitor Aguirre

Ismael Mateu

David Oliver

Castellón

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. Con asuntos aún por resolver, como los casos de Brian Cipenga o Agustín Sienra (que se despidió ha despedido en redes sociales de la afición albinegra), los primeros rumores ya llegan desde Asturias, donde el Real Oviedo estaría interesado en hacerse con los servicios de Ousmane Camara para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

Noticias relacionadas y más

Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
  3. La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
  4. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  5. Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
  6. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  7. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
  8. Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: ¡vinculan a un jugador del Milán!

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: ¡vinculan a un jugador del Milán!

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte III): «La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del Castellón»

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte III): «La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del Castellón»

Málaga o Almería, ¿con quien vas en la final por el ascenso? El Castellón parece tenerlo claro...

Málaga o Almería, ¿con quien vas en la final por el ascenso? El Castellón parece tenerlo claro...

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte II): «Ahora el reto es seguir creciendo sin perder nuestra identidad»

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte II): «Ahora el reto es seguir creciendo sin perder nuestra identidad»

Agenda | Estos son los horarios de los jugadores del Castellón en la primera jornada de Mundial

Agenda | Estos son los horarios de los jugadores del Castellón en la primera jornada de Mundial

El mensaje de despedida de Agustín Sienra al Castellón: "Tratamos de poner a la ciudad..."

El mensaje de despedida de Agustín Sienra al Castellón: "Tratamos de poner a la ciudad..."

Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

El vestuario del Castellón se conjura tras la derrota de Almería: “Esto no termina aquí”

El vestuario del Castellón se conjura tras la derrota de Almería: “Esto no termina aquí”
Tracking Pixel Contents