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Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: ¡vinculan a un jugador del Milán!
El Real Oviedo, interesado en Ousmane Camara, autor de 12 goles en este curso
Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.
El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. Con asuntos aún por resolver, como los casos de Brian Cipenga o Agustín Sienra (que se despidió ha despedido en redes sociales de la afición albinegra), los primeros rumores ya llegan desde Asturias, donde el Real Oviedo estaría interesado en hacerse con los servicios de Ousmane Camara para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.
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ACTUALIZACIÓN DEL DOMINGO. Un poco más de profundidad.
Otro nombre que se ha vinculado con los albinegros, en este casdo en forma de fichaje, es el de Álvaro Martín, futbolista ofensivo que ha terminado contrato con el Andorra.
Álvaro Martín aparece como una de las oportunidades de mercado que maneja el Castellón para reforzar su zona ofensiva. El mediapunta madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, acaba de cerrar una etapa de tres temporadas en el FC Andorra, donde llegó en 2023 procedente del Castilla y acumuló 98 partidos oficiales, seis goles y ocho asistencias.
Zurdo, técnico y con capacidad para moverse entre la mediapunta y la banda, el futbolista fue importante en el ascenso tricolor al fútbol profesional, aunque esta última campaña perdió peso: solo disputó 19 partidos de Liga y 885 minutos.
El Andorra ha destacado su compromiso y profesionalidad en la despedida, mientras el Castellón ve en él un perfil con conocimiento de la categoría, llegada desde segunda línea y versatilidad para completar el frente de ataque. Además, ya sabe lo que es medirse en el SkyFi Castalia: esta temporada el Castellón ganó 2-0 al Andorra, en un duelo en el que Álvaro Martín acabó buscando portería en el tramo final.
Más gente de ataque
Además, Ángel García, Cazurreando, habla de que Castellón y Albacete pelean por otro jugador de ataque, Fran Castillo (UD Ibiza).
Fran Castillo ha sido uno de los nombres propios de la UD Ibiza esta temporada. El futbolista malagueño, llegado desde el Juventud Torremolinos tras firmar 17 goles y 11 asistencias, ha respondido en Primera Federación con 10 tantos, cifra que le convirtió en el máximo goleador celeste.
Mediocentro de llegada, con buen golpeo y capacidad para pisar área, su curso confirma que el Ibiza acertó con una apuesta que venía de categorías inferiores, pero con rendimiento inmediato y peso ofensivo.
Pescando en el Milan
Además, desde Italia llega la información de que el Castellón es uno de los candidatos a hacerse con Antonio Gala (Milan).
El Castellón aparece en la pelea por Antonio Gala (22 años), centrocampista formado en la cantera del Milan y que viene de firmar una temporada destacada en el Campobasso. El talento italiano, algo menospreciado en su país pese a su rendimiento en la Serie C, ha despertado el interés de varios clubs europeos. Además del conjunto albinegro, también le siguen Torreense (Portugal), Casa Pia (Portugal), Go Ahead Eagles (Países Bajos), Telstar (Países Bajos) y St. Gallen (Suiza), lo que confirma que su futuro apunta lejos del Milan si no encuentra sitio en Italia.
EL OVIEDO, INTERESADO EN OUSMANE CAMARA | Según ha informado La Nueva España, el Real Oviedo, recién descendido de Primera, está interesado en el delantero del CD Castellón Ousmane Camara, aunque su prioridad es el ariete del Athletic Izeta. Por otro lado, destacan que el conjunto albinegro está dispuesto a escuchar ofertas por el guineano, autor de 12 goles este curso.
MUY BUENAS A TODOS | En este directo Mediterráneo publica todas las informaciones sobre rumores, renovaciones, fichajes o salidas del CD Castellón para la temporada 26/27.
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