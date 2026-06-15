Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón sienta las bases del nuevo proyecto con la Primera División como siguiente meta
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual en el periódico Mediterráneo, despide la temporada este lunes con un último programa dedicado al balance del curso 2025-2026 del CD Castellón.
El episodio analiza la brillante campaña del conjunto albinegro, marcada por su eliminación en el playoff de ascenso ante la UD Almería, y repasa las primeras decisiones que deberá afrontar el club de cara al nuevo proyecto deportivo.
Mirada al futuro albinegro
La continuidad del técnico Pablo Hernández, el futuro de jugadores importantes como Álex Calatrava y las necesidades de la plantilla para volver a competir por el ascenso centran buena parte de la tertulia.
Junto a Gual participan Enrique Ballester, Emilio Álvaro, Pablo Casado y Manu Irún, que reflexionan también sobre el crecimiento institucional del club bajo la gestión de Bob Bulgaris y sobre el cambio de ambición de una afición que ya mira a la Primera División como próximo gran objetivo.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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