Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte III): «La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del Castellón»

Existen plantas que crecen muy rápido y otras no tanto. A veces, los resultados de la siembra tardan, pero cuando llegan son los esenciales. Algo así ocurre con el proyecto del CD Castellón de Haralabos Voulgaris, que busca el equilibrio entre el rendimiento inmediato, año tras año, con los planes a largo plazo.

Uno de ellos, con la Ciudad Deportiva Globeenergy como símbolo original, es la cantera. «Para un club como el Castellón la cantera no es opcional», asegura el presidente en la tercera y última parte de su entrevista a Mediterráneo. «Es esencial», remarca.

--Una de las desventajas del CD Castellón respecto a otros proyectos que ya han ascendido a Primera o compiten por hacerlo es el papel de la cantera, donde la actual propiedad heredó una situación complicada. ¿Qué papel tendrá la cantera en el futuro del Castellón?

--La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del CD Castellón. Cuando llegamos, la situación no era la que debía ser. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Construir una estructura de cantera adecuada requiere tiempo, inversión, instalaciones, entrenadores, captación, metodología y paciencia.

Pero también hay que ser realistas sobre el punto de partida. No somos el Deportivo ni el Málaga, clubs con historias mucho más amplias y canteras vinculadas a equipos que han competido al máximo nivel, no solo en España sino también en Europa. El Castellón tiene una historia orgullosa, pero estamos construyendo esta parte del club desde una posición muy diferente.

Eso no hace que la cantera sea menos importante. La hace aún más importante. Para un club como el Castellón, la cantera no es opcional. Es esencial. Necesitamos desarrollar jugadores para el primer equipo. Necesitamos que el talento local vea un camino real. Y necesitamos que todo el club, desde las inferiores hasta el primer equipo, comparta una identidad futbolística común.

Este es un proyecto a largo plazo, pero también uno de los más importantes que tenemos.

Bob Voulgaris, presidente del CD Castellón, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot

--¿Qué impacto inmediato puede tener el descenso del filial?

--Obviamente no es lo que queríamos. El filial es importante porque debe ser el puente entre la cantera y el primer equipo.

El impacto inmediato es que el entorno competitivo para el desarrollo se vuelve más complicado. Queremos que nuestros jóvenes jueguen al máximo nivel posible, contra rivales fuertes y en partidos que exijan madurez e intensidad.

Pero no podemos limitarnos a lamentarnos. Tenemos que reaccionar. Debemos mejorar la estructura, elevar el nivel y asegurarnos de que el filial regrese más fuerte. Es un contratiempo, pero debe convertirse en una lección.

--En ese sentido, ¿tendrá el Castellón una segunda Ciudad Deportiva?

--Si queremos que el Castellón siga creciendo, necesitamos instalaciones que estén a la altura de la ambición del proyecto. Eso incluye al primer equipo, la cantera, el filial, los servicios médicos, el área de rendimiento, el análisis y todo lo demás.

La infraestructura no es algo llamativo, pero es uno de los pilares del éxito sostenible. Estamos trabajando en ello y entendemos lo importante que es. No se trata solo del primer equipo actual. Se trata de lo que el Castellón puede llegar a ser durante los próximos 10, 15 o 20 años.