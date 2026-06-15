Video | Así juega Álvaro Martín, el talento que está muy cerca del CD Castellón

El CD Castellón lleva meses preparando la próxima temporada. Lógicamente, con el equipo peleando por el ascenso, el club ha trabajado dos escenarios, dependiendo de la categoría en la que militara. Tras la eliminación ante el Almería, la vista ya está puesta en el reto de la campaña 2026/27, con el difícil desafío de seguir mejorando.

El mercado albinegro se presume animado. En el capítulo de llegadas, el primero puede ser Álvaro Martín, que días atrás finalizó su vínculo con el Andorra.

¿Quién es Álvaro Martín?

Aunque ha crecido como futbolista en Madrid, Álvaro Martín de Frías es natural de Ocaña (Toledo). En enero cumplió 25 años.

Álvaro Martín ingresó en la cantera del Real Madrid en edad alevín, donde llegó hasta el filial, el Real Madrid Castilla. Antes, había jugado en clubs como el Noblejas o el Getafe, y durante esa etapa madridista salió a préstamo al Rayo Vallecano (en edad cadete), al Sibenik croata (donde coincidió con el exentrenador del CD Castellón, Sergi Escobar) o el Internacional de Madrid (donde brilló con 10 goles en Primera RFEF).

Álvaro Martín en la cantera del Real Madrid. / Real Madrid

En el Castilla de Raúl

En la temporada 2022/23, le llegó la oportunidad en el Real Madrid Castilla. Entrenado por Raúl González Blanco, fue una pieza importante (41 partidos y cuatro goles) en una plantilla que contaba con numerosos futbolistas que hoy militan en Primera o Segunda División, caso de Sergio Arribas, Rafa Marín, Nico Paz, Theo Zidane, Álvaro Rodríguez, Carlos Dotor, Mario Martín o Peter Federico, entre otros.

La etapa en el Andorra

Posteriormente, se incorporó a las filas del Andorra, donde entre Primera RFEF y Segunda División ha jugado casi 100 partidos en tres temporadas.

Así juega Álvaro Martín

Álvaro Martín es un futbolista talentoso y con buen pie. Es un centrocampista ofensivo que puede actuar como extremo izquierdo, mediapunta o interior. Destaca más por su calidad técnica y movilidad que por el físico, y por la capacidad para generar antes que por la finalización. Es un perfil que se ajusta al estilo de juego del Castellón.