Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

El verano es tiempo de descanso, pero también de diversión y deporte. Niños y niñas de Vilafamés y alrededores tienen este verano una oportunidad inmejorable para aprender a jugar a fútbol de la mano de unos de los jugadores más queridos por la afición albinegra. Marc Trilles, defensa central nacido en Vilafamés y formado en la cantera del CD Castellón (donde llegó al primer equipo y fue capitán), impulsa este evento, que contará también con la visita de otro excapitán orellut, David Cubillas.

Las fechas

Del 29 de junio al 10 de julio funcionará este espacio formativo y de diversión. Una experiencia pensada para aprender, competir y disfrutar del fútbol de la mano de profesionales que han vivido el deporte de alto nivel, puesto que el Campus cuenta con la participación especial de David Cubillas y otros deportistas y profesionales destacados que visitarán el campus a lo largo de las dos semanas.

Campus Marc Trilles / Mediterráneo

Así, de 9.00 a 13.00 horas, en el complejo deportivo l'Estepar de Vilafamés, se llevará a cabo la formación deportiva, que también ayuda en la conciliación laboral de las familias en época de vacaciones escolares. Niños y niñas nacidas entre 2011 y 2020 se pueden inscribir.

Sesiones técnico-tácticas, ejercicios de mejora individual, 'feedback' personalizado de parte de uno de los grandes defensores de la actual Primera Federación y entrenamiento profesional en todas las edades. Además, las mañanas finalizarán con entrada a la piscina municipal.