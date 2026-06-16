Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias cruzadasMatan a un logopedaPiloto de CastellónCarreras más difíciles UJIRobo de una motoNorma DGT
instagramlinkedin

Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

El primer Campus Marc Trilles de fútbol se celebrará del 29 de junio al 10 de julio y contará con la visita de David Cubillas

Marc Trilles, en una imagen de archivo en Castalia.

Marc Trilles, en una imagen de archivo en Castalia. / Archivo Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El verano es tiempo de descanso, pero también de diversión y deporte. Niños y niñas de Vilafamés y alrededores tienen este verano una oportunidad inmejorable para aprender a jugar a fútbol de la mano de unos de los jugadores más queridos por la afición albinegra. Marc Trilles, defensa central nacido en Vilafamés y formado en la cantera del CD Castellón (donde llegó al primer equipo y fue capitán), impulsa este evento, que contará también con la visita de otro excapitán orellut, David Cubillas.

Las fechas

Del 29 de junio al 10 de julio funcionará este espacio formativo y de diversión. Una experiencia pensada para aprender, competir y disfrutar del fútbol de la mano de profesionales que han vivido el deporte de alto nivel, puesto que el Campus cuenta con la participación especial de David Cubillas y otros deportistas y profesionales destacados que visitarán el campus a lo largo de las dos semanas.

Campus Marc Trilles

Campus Marc Trilles / Mediterráneo

Así, de 9.00 a 13.00 horas, en el complejo deportivo l'Estepar de Vilafamés, se llevará a cabo la formación deportiva, que también ayuda en la conciliación laboral de las familias en época de vacaciones escolares. Niños y niñas nacidas entre 2011 y 2020 se pueden inscribir.

Noticias relacionadas y más

Sesiones técnico-tácticas, ejercicios de mejora individual, 'feedback' personalizado de parte de uno de los grandes defensores de la actual Primera Federación y entrenamiento profesional en todas las edades. Además, las mañanas finalizarán con entrada a la piscina municipal.

Marc Triilles celebra un gol con el CD Castellón en Castalia.

Marc Triilles celebra un gol con el CD Castellón en Castalia. / Archivo Levante-EMV / Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
  3. La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
  4. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  5. Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
  6. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  7. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
  8. Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: pendientes de los banquillos

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: pendientes de los banquillos

Macroencuesta | Participa y puntúa la temporada de los futbolistas del CD Castellón

Macroencuesta | Participa y puntúa la temporada de los futbolistas del CD Castellón

El Castellón pide iniciar la próxima Liga a domicilio: Estas son las obras que realizará en el SkyFi Castalia

El Castellón pide iniciar la próxima Liga a domicilio: Estas son las obras que realizará en el SkyFi Castalia

Conexión Orellut | El CD Castellón sienta las bases del nuevo proyecto con la Primera División como siguiente meta

Conexión Orellut | El CD Castellón sienta las bases del nuevo proyecto con la Primera División como siguiente meta

Video | Así juega Álvaro Martín, el talento que está muy cerca del CD Castellón

Video | Así juega Álvaro Martín, el talento que está muy cerca del CD Castellón

Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte III): «La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del Castellón»

Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte III): «La cantera tiene que ser una parte fundamental del futuro del Castellón»
Tracking Pixel Contents