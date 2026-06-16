El Castellón pide iniciar la próxima Liga a domicilio: Estas son las obras que realizará en el SkyFi Castalia

El CD Castellón ha solicitado formalmente a LaLiga no comenzar como local el próximo campeonato de Liga. De este modo, el club albinegro iniciará el torneo a domicilio y no jugará en el SkyFi Castalia hasta finales de agosto. El motivo: las obras que abordará durante el verano en el recinto.

El inicio de la Liga está previsto para el fin de semana del 15 y el 16 de agosto. El Castellón ha pedido jugar fuera de casa las dos primeras jornadas, pero aún no sabe si LaLiga le concederá ese doble margen. Sí da por hecho que la primera jornada la jugará fuera, porque una de las intervenciones más importantes que realizará en el estadio es relativa a la seguridad.

Cámaras y sala de seguridad

Esta obra, en principio no muy llamativa, es esencial para que el club se ajuste a las normativas del fútbol profesional. Es la llamada UCO (Unidad de Control Organizativo) e incluye la instalación de cámaras de alta resolución y una sala de seguridad. Desde allí se supervisarán aspectos como la vigilancia, el control de acceso y la gestión de emergencias, en conexión con la megafonía y el videomarcador.

Además, está prevista la construcción de una nueva área VIP en la grada de Tribuna Alta. En principio, esta remodelación no afectará a los abonados de la zona, sino que conllevará un reajuste de los actuales pupitres de prensa y otros espacios empleados para seguridad.

Aspecto de la Tribuna del SkyFi Castalia, en la cita de la semifinal del ‘play-off’ contra el Almería. / GABRIEL UTIEL

Cabe apuntar que estas nuevas zonas y experiencias VIP (el verano pasado el club ya reformó con ese propósito un espacio en Tribuna Baja llamado Sala Sequiol, que se une a otras ofertas en el estadio como la Bench Experience), sirven para adecuar el estadio, inaugurado en 1987, al fútbol actual.

También se realizarán mejoras en zonas internas del estadio, con obras previstas en los vestuarios. Igualmente, se ampliará el actual gimnasio de los jugadores.

La herramienta del convenio

Todas estas mejoras se enmarcan en el convenio que regula el uso del SkyFi Castalia por parte del club. Cabe recordar que la instalación es municipal y que el actual ayuntamiento, con la alcaldesa Begoña Carrasco al frente, firmó con la entidad que preside Haralabos Voulgaris el mentado convenio, firmado en 2024, y que concede al CD Castellón el uso y la explotación del recinto por 50 años.

Ese marco ha permitido, entre otras cuestiones, la esponsorización del nombre del estadio en las últimas temporadas. Asimismo, el Castellón puede organizar eventos que no sean estrictamente futbolísticos, una opción que ha explorado y potenciará en el futuro.

Lo que sí ha hecho ha sido mejorar la instalación temporada tras temporada, en parte para adaptarla a las exigencias de la Liga, en aspectos como la iluminación, los accesos, el videomarcador...

A cambio del uso, el Castellón asume el coste de gastos como la luz, el agua, el gas y la limpieza, y está obligado al pago de un canon que depende del porcentaje de ingresos y de la categoría, y que debe revertir también en el estadio.