CD Castellón | Alberto Aicart se desvincula de la Federación de Peñas

Alberto Aicart anunció mediante un comunicado su desvinculación de la Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas), colectivo que presidió en los últimos años. «Pongo fin a nueve años en los cuales puedo estar orgulloso de haberlo dado todo por una afición, por unos colores y por un escudo», dijo.

Aicart tuvo palabras de agradecimiento para «todos los que estuvieron a mi lado en todos estos años» en la Fedpecas, y también a dirigentes del pasado y del presente como Vicente Montesinos y Haralabos Voulgaris, y a autoridades políticas como Begoña Carrasco o Maica Hurtado.

El comunicado

Hoy pongo fin a 9 años en los cuales puedo estar orgulloso de haberlo dado todo por una afición, por unos colores y por un escudo.

La federación de peñas siempre estuvo, está y estará.

Quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado en todos estos años.

Me vienen a la cabeza infinidad de actos como leyendas, los premios Pam Pam Orellut, el centenario CD Castellón al cual tengo que agradecer al expresidente Don Vicente Montesinos o Javier Heredia por toda la confianza depositada en dichos actos en mi nombre.

Pedir disculpas a todos aquellos en algún momento, pude llegar a ofender o defraudar.

Siempre pensé que era por un bien..... Y hoy en día lo pongo en duda.

Agradecer a nuestro actual presidente Bob, toda la confianza que ha depositado desde el primer día que llegó a nuestra federación de peñas de nuestro club.

Seguiré a vuestra disposición cuantas veces me necesitéis, no hay que olvidar que la federación me devolvió lo que anteriormente la vida me quito.... SENTIRME ÚTIL!!

Como diría aquel consejero que todos conocemos, si la federación de peñas no existiera habría que inventarla.

Gracias también a todos los políticos que han estado a mi lado, en especial a la alcaldesa Begoña Carrasco, la concejal de turismo Arantxa o la concejal de deportes Maica..... Por aguantarme todo lo que me han aguantado.

Pero si algo me queda claro es que si el club, los políticos y la ciudad entera vamos a una somos invencibles.

Gracias a todos de corazón. Un abrazo de un albinegro. PAM, PAM, ORELLUT!!!