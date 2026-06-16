Macroencuesta | Participa y puntúa la temporada de los futbolistas del CD Castellón

Matthys

Una lesión de cadera retrasó su salto a la titularidad. Cuando se asentó, ofreció un gran rendimiento. Asume los riesgos de la propuesta con personalidad. Valiente con el pie. Para más de lo que parece.

Amir

Jugó los primeros partidos de la temporada, sin grandes errores pero sin resultados. Asumió el rol de suplente con profesionalidad.

Mellot

Probablemente, el más regular de la primera vuelta. Dueño absoluto del flanco derecho de la zaga. Veloz para corregir a campo abierto e inexpugnable en el mano a mano. Después enlazó una serie de expulsiones que torpedearon su continuidad y cayó lesionado para el tramo final.

Alberto

Liderazgo incuestionable. Disfruta defendiendo en el alambre. Buen pie para iniciar. El superviviente de la etapa Primera RFEF con más peso en el equipo actual.

Brignani

Siete goles, pero no solo eso. Progreso sobresaliente en otras facetas del juego, tras un inicio titubeante. Dio su mejor versión en los últimos partidos, de mayor exigencia.

Los jugadores del Castellón celebran un gol en el SkyFi Castalia, en un partido de esta temporada. / KMY ROS

Sienra

Las lesiones frenaron su proyección, pero fue competitivo cuando se le necesitó, casi siempre de central y en algunos momentos del curso en el lateral izquierdo. Buen marcador.

Salva Ruiz

El capitán tuvo sus momentos en algunas fases de la temporada, pero no entró en los planes en los últimos meses. Salvo sorpresa, no continuará.

Lucas Alcázar

Se ganó el puesto al darle al equipo la energía y la profundidad necesaria en la banda izquierda. Muchos kilómetros. Mejoró en el cuerpo a cuerpo.

Tincho

Un caso singular: jugó poco, pero casi siempre bien. Es técnico, es dinámico y es incisivo. Debe definir su posición.

Diego Barri

El faro del equipo. Criterio, inteligencia táctica y equilibrio. Agradeció cuando le pusieron otro mediocentro a su vera. Demostró que también sabe jugar en otras alturas, no solo en la base. Importante en muchas facetas.

Gerenabarrena

El favorito de Castalia. Imposible no quererlo. Actitud, kilómetros y pierna fuerte. Mejor pie del que se podría pensar. Destacó en el medio y cumplió en el lateral. Uno de los hallazgos de la temporada.

Gerenabarrena celebra el primer gol del Castellón-Andorra. / GABRIEL UTIEL

Ronaldo Pompeu

Veterano. Aceptó su rol en la plantilla. En las primeras semanas con Pablo, le dio al equipo el cuajo que necesitaba. Limitado en lo físico, exhibió golpeo, esencial en la pelota parada.

Doué

Tuvo apariciones clave en la primera vuelta (el gol al Málaga que lo cambió todo, el gol en Riazor...). Funcionó como llegador, pero no siempre como canalizador ni stopper, cuando fue necesario.

Mabil

Mejores números que sensaciones. Tibio. Tuvo un tramo interesante de la Liga intercambiando posiciones con Cala. Es un extremo difícil de descifrar: mejor cuantos menos toques emplea.

Cipenga

Confirmó todas las virtudes que insinuó en el tramo final de la campaña. El desborde, la velocidad y la verticalidad de siempre, y una mejor toma de decisiones. Junto a Cala, el principal generador de ataque. Las convocatorias internacionales frenaron su aportación, con el broche del Mundial.

Pablo Santiago

Otro hallazgo feliz del club en el vivero de Primera RFEF. Fundamental para equilibrar sin balón, y presionar alto. Fue creciendo con la pelota. Marcó goles importantes, tiene buen pie para la estrategia y cumplió al final defendiendo el carril derecho. Jugador de equipo.

Raúl Sánchez

Su mejor partido fue el último. Llegó con mucha ilusión en el mercado invernal, tras la aventura mexicana, pero no logró recuperar el nivel de la pasada temporada. Debe ser el primer fichaje de la siguiente.

De Nipoti

Pocos minutos. Buena zurda, el clásico mediapuntita de siempre. Difícil juzgarlo por la ausencia de continuidad.

Álex Calatrava

Es otro rollo. La temporada de su consagración. Lideró desde lo tangible y lo intangible. Le da mucho al equipo con y sin balón. Generador incansable, cerró el curso con 15 goles y ocho asistencias.

Álex Calatrava celebra el 1-0 del Castellón al Eibar. / Toni Losas

Suero

Revulsivo de época. Tiene una gran capacidad para impactar de inmediato en los partidos. Es muy concreto en los alrededores del área, donde otros se dispersan. El mejor centrador, seguramente. También hizo buenas actuaciones como titular.

Jakobsen

Temporada de aterrizaje con algunos altibajos. Le costó imponerse como delantero de referencia y jugó sus mejores partidos en el tramo final de la temporada, desde segunda línea, ya fuera por dentro o por banda. Entiende el juego. Seguirá mejorando.

Douglas Aurélio

Lastrado por las lesiones. Apenas jugó.

Camara

Otro jugador que mejora considerablemente en su segunda temporada. Se apoyó en su capacidad física para imponerse a la mayoría de los centrales de la categoría. Primer eslabón en la presión. Cierra la Liga con 12 goles.

Álvaro

Refuerzo invernal. Recurso de referencia tras la salida de Markanich. Jugó con frecuencia en situaciones límite. Marcó un buen cabezazo y tiene margen de mejora.

Pablo Hernández

Sobresaliente en su primera experiencia como entrenador profesional. Heredó un equipo que no ganaba a nadie (2 de los 15 primeros puntos) y lo llevó hasta el liderato. Demostró el temple necesario en los momentos complicados de la temporada, que los hubo, y consiguió conducir la nave hasta el play-off. Construyó un equipo ambicioso, solidario y reconocible en su idea de juego, que hizo disfrutar a los aficionados y minimizó las diferencias de presupuesto con los principales rivales por el ascenso.