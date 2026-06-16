Mercado | Acabada la cesión, se aclara el futuro de Pere Marco

El futuro de la plantilla del CD Castellón para la temporada 2026/27 continúa tomando forma poco a poco. Mientras la entidad albinegra sigue pendiente de resolver cuestiones importantes como la continuidad o no de Pablo Hernández al frente del banquillo y la planificación de los próximos fichajes, el club ya ha comenzado a clarificar la situación de varios futbolistas que no entran en los planes inmediatos de la primera plantilla. Uno de ellos es Pere Marco, que ya tiene nuevo destino y continuará su carrera lejos del SkyFi Castalia.

El delantero valenciano, que durante la pasada campaña jugó cedido en Unionistas de Salamanca, se ha comprometido con el Gimnàstic de Tarragona para las dos próximas temporadas. De este modo, el atacante de 22 años inicia una nueva etapa en uno de los clubs históricos de la Primera RFEF, categoría en la que buscará consolidarse y dar un paso adelante en su progresión deportiva.

La operación supone el punto final a la vinculación de Pere Marco con el Castellón, un club al que llegó siendo una de las apuestas de futuro de la dirección deportiva. A pesar de su juventud, el atacante tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo albinegro en el fútbol profesional. Durante su etapa en Castalia disputó ocho encuentros oficiales entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, dejando además el recuerdo de un gol con la camiseta orellut.

Pere Marco, en su debut en el Eibar-Castellón de hace dos temporadas. / CD Castellón

Cesiones

Su último destino fue Unionistas de Salamanca, donde completó una campaña notable. En el conjunto de Primera RFEF participó de forma regular y logró firmar seis goles a lo largo de la temporada, una cifra que le permitió convertirse en una pieza importante dentro del ataque salmantino. Ese rendimiento despertó el interés de varios equipos de Primera RFEF, aunque finalmente ha sido el Nàstic quien ha conseguido hacerse con sus servicios.

Formado en las categorías inferiores del Gandia, posteriormente continuó su desarrollo en las canteras del Levante y del Dénia. También pasó por el Marbella y por el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa.