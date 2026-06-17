Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo

El entrenador castellonense continuará en el banquillo del SkyFi Castalia

Pablo Hernández y Bob Voulgaris, junto a varios miembros del staff, tras una victoria del CD Castellón en el SkyFi Castalia.

Pablo Hernández y Bob Voulgaris, junto a varios miembros del staff, tras una victoria del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El CD Castellón y Pablo Hernández han llegado a un acuerdo. El entrenador castellonense seguirá al mando del primer equipo del club orellut.

Según ha podido saber Mediterráneo, el Castellón renueva a Pablo Hernández para las próximas dos temporadas y además el contrato incluye una cláusula por la que el club puede prorrogar el acuerdo una tercera campaña.

Tal y como el presidente Haralabos Voulgaris y el propio Pablo Hernández señalaron en público durante los últimos meses, ambas partes se emplazaron a resolver su futuro una vez terminada la temporada. Así ha sido. Llegado el momento, las voluntades del club y del entrenador han coincidido: el club valora y respeta enormemente el trabajo realizado por el míster y para Pablo el Castellón ha sido una prioridad en esta experiencia inicial de una prometedora carrera como técnico.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

Como es natural, la labor de Pablo Hernández con el Castellón (al que metió en el play-off de ascenso tras tomar las riendas con la Liga en marcha y en una situación delicada) ha llamado la atención de varios clubs. El otrora futbolista internacional ha sido el entrenador revelación de la categoría por los resultados logrados, y por cómo los ha conseguido. El estilo de juego del equipo (ambicioso, ofensivo, protagonista) ha sido otro de los puntos de coincidencia entre el banquillo y la dirigencia. La filosofía del técnico es exactamente la filosofía de este Castellón en crecimiento constante y sostenido.

Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»

Así las cosas, Pablo Hernández será el entrenador principal de la quinta temporada del proyecto Voulgaris. La encara con el reto de superar lo conseguido. Esta temporada, Pablo (que en la anterior logró el ascenso del Castellón B a Segunda RFEF) ha cosechado un sobresaliente balance de 20 victorias, 10 empates y siete derrotas en la Liga regular, que le sirvió para clasificar al equipo orellut para el play-off de ascenso, donde cayó en la semifinal ante el potente Almería.

Una vida ligada al Castellón

Como a Pablo Hernández le gusta decir, es "un orellut más". El entrenador del Castellón militó en la cantera albinegra de niño, antes de emprender una exitosa carrera futbolística al más alto nivel. Pablo nunca dejó de lado al club albinegro: celebró como hincha sus éxitos y acudió al rescate en 2017, cuando la supervivencia pendía de un hilo.

Noticias relacionadas y más

Posteriormente, Pablo terminó su carrera como futbolista en el Castellón, cumpliendo su sueño infantil. En 2023, inició una transición hacia los banquillos, con el hito de una campaña extraordinaria en el filial, el salto al primer equipo (de interino a ratificado) y ahora con esta renovación que abre un nuevo capítulo.

Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
  3. La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
  4. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  5. Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
  6. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  7. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
  8. Cómo funciona el 'play-off' de ascenso y qué necesita el CD Castellón para subir

Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo

Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El Espanyol mueve ficha por Calatrava

Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El Espanyol mueve ficha por Calatrava

De anónimo en Almenara a ídolo en Cusco y referente en los banquillos del fútbol de Sudamérica: la historia de Horacio Melgarejo

De anónimo en Almenara a ídolo en Cusco y referente en los banquillos del fútbol de Sudamérica: la historia de Horacio Melgarejo

De Mabil a Cipenga pasando por Kastaneer y Fidalgo: La Copa del Mundo más albinegra de siempre

De Mabil a Cipenga pasando por Kastaneer y Fidalgo: La Copa del Mundo más albinegra de siempre

Mercado | Acabada la cesión, se aclara el futuro de Pere Marco

Mercado | Acabada la cesión, se aclara el futuro de Pere Marco

CD Castellón | Alberto Aicart se desvincula de la Federación de Peñas

CD Castellón | Alberto Aicart se desvincula de la Federación de Peñas

Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

Un capitán 'orellut' muy querido estrena campus de fútbol en Vilafamés

Macroencuesta | Participa y puntúa la temporada de los futbolistas del CD Castellón

Macroencuesta | Participa y puntúa la temporada de los futbolistas del CD Castellón
Tracking Pixel Contents