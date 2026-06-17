Hay acuerdo: El CD Castellón renueva a Pablo Hernández con un contrato largo

El CD Castellón y Pablo Hernández han llegado a un acuerdo. El entrenador castellonense seguirá al mando del primer equipo del club orellut.

Según ha podido saber Mediterráneo, el Castellón renueva a Pablo Hernández para las próximas dos temporadas y además el contrato incluye una cláusula por la que el club puede prorrogar el acuerdo una tercera campaña.

Tal y como el presidente Haralabos Voulgaris y el propio Pablo Hernández señalaron en público durante los últimos meses, ambas partes se emplazaron a resolver su futuro una vez terminada la temporada. Así ha sido. Llegado el momento, las voluntades del club y del entrenador han coincidido: el club valora y respeta enormemente el trabajo realizado por el míster y para Pablo el Castellón ha sido una prioridad en esta experiencia inicial de una prometedora carrera como técnico.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

Como es natural, la labor de Pablo Hernández con el Castellón (al que metió en el play-off de ascenso tras tomar las riendas con la Liga en marcha y en una situación delicada) ha llamado la atención de varios clubs. El otrora futbolista internacional ha sido el entrenador revelación de la categoría por los resultados logrados, y por cómo los ha conseguido. El estilo de juego del equipo (ambicioso, ofensivo, protagonista) ha sido otro de los puntos de coincidencia entre el banquillo y la dirigencia. La filosofía del técnico es exactamente la filosofía de este Castellón en crecimiento constante y sostenido.

Así las cosas, Pablo Hernández será el entrenador principal de la quinta temporada del proyecto Voulgaris. La encara con el reto de superar lo conseguido. Esta temporada, Pablo (que en la anterior logró el ascenso del Castellón B a Segunda RFEF) ha cosechado un sobresaliente balance de 20 victorias, 10 empates y siete derrotas en la Liga regular, que le sirvió para clasificar al equipo orellut para el play-off de ascenso, donde cayó en la semifinal ante el potente Almería.

Una vida ligada al Castellón

Como a Pablo Hernández le gusta decir, es "un orellut más". El entrenador del Castellón militó en la cantera albinegra de niño, antes de emprender una exitosa carrera futbolística al más alto nivel. Pablo nunca dejó de lado al club albinegro: celebró como hincha sus éxitos y acudió al rescate en 2017, cuando la supervivencia pendía de un hilo.

Posteriormente, Pablo terminó su carrera como futbolista en el Castellón, cumpliendo su sueño infantil. En 2023, inició una transición hacia los banquillos, con el hito de una campaña extraordinaria en el filial, el salto al primer equipo (de interino a ratificado) y ahora con esta renovación que abre un nuevo capítulo.