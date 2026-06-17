De Mabil a Cipenga pasando por Kastaneer y Fidalgo: La Copa del Mundo más albinegra de siempre

Álvaro Fidalgo fue titular con México en la jornada inaugural, Awer Mabil vio desde el banquillo el debut de Australia, Gervane Kastaneer disputó unos minutos con Curazao y Brian Cipenga apunta hoy al estreno con la República Democrática del Congo. Nunca en la historia el CD Castellón tuvo tanta representación, directa o indirecta, en una Copa del Mundo.

De hecho, si Cipenga debuta esta tarde en el duelo contra Portugal se convertirá en el primer futbolista que juega un Mundial mientras pertenece al CD Castellón. El extremo congoleño finaliza contrato el próximo 30 de junio, y se da por segura su salida. La convocatoria mundialista impidió que participara en la eliminatoria del play-off de ascenso contra el Almería.

También se perdió la fase de ascenso Awer Mabil. El extremo del CD Castellón no tuvo minutos en el estreno de Australia. Ya tiene experiencia mundialista, al participar en la cita de Catar en 2022.

Tanto el tercer como el cuarto representante del Castellón en el presente Mundial son exjugadores. Uno de ellos, Álvaro Fidalgo, jugó en Castalia como español. Después se marchó a México, donde se naturalizó antes de regresar a España (Real Betis). Fue titular en el debut victorioso de los mexicanos.

Álvaro Fidalgo, con el Castellón. / Gabriel Utiel

Más reciente es el paso de Kastaneer por el SkyFi Castalia. Vistió la elástica albinegra en la temporada del ascenso a Segunda, con Dick Schreuder. El delantero formó parte del histórico debut de Curazao en un Mundial, disputando los últimos minutos contra Alemania.

Desde 1962

La lista de jugadores del CD Castellón que, antes o después de militar en el club orellut, disputaron un Mundial, no es muy extensa (cabe tener en cuenta que iban menos países y había menos extranjeros en los clubs). Comienza en 1962, con el portero Araquistain, que años después jugó en el Castellón que ascendió a Primera en 1972. En aquel Mundial también asoman en la lista de España Gento y Di Stefáno (lesionado), que años después fueron entrenadores del Castellón.

En 1966 estuvieron Gento y Muller (Francia), futuros técnicos albinegros. El siguiente en asomar es el portero Miguel Ángel, mundialista en 1978 y 1982 después de jugar en el Castellón de joven. En el 82 coincidió con un orellut ilustre: Saura.

Gervane Kastaneer pugna por la pelota durante un entrenamiento del Castellón. / CD Castellón

En 1986 jugó con España Ramón María Calderé, que décadas después entrenó al Castellón en Tercera. En el siguiente Mundial fueron tres los jugadores con pasado o futuro orellut: Robert Fernández, Fernando Gómez Colomer e Igor Dobrovolski (URSS).

Ya en el presente siglo, en 2002, asoma el mundialista Gaizka Mendieta. Caso aparte es el de Vicente del Bosque, jugador del Castellón en los setenta y seleccionador y campeón en 2010. En esa cita estuvo un futuro orellut: René Krhin (Eslovenia). En 2014 fue el turno de Haris Medunjanin (Bosnia). En 2018, uno de la actual plantilla, el portero Amir Abedzadeh (Irán), que repitió en 2022 donde coincidió con el mentado Mabil.