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Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El Espanyol mueve ficha por Calatrava

El Real Oviedo, interesado en Ousmane Camara, autor de 12 goles esta temporada

Álvaro Martín puede ser el primer fichaje de los orelluts para el próximo curso

Álex Calatrava, autor del 1-0

Álex Calatrava, autor del 1-0 / KMY ROS

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Redacción

Redacción

Castellón

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. Con asuntos aún por resolver, como los casos de Brian Cipenga o Agustín Sienra (que se despidió ha despedido en redes sociales de la afición albinegra), los primeros rumores ya llegan desde Asturias, donde el Real Oviedo estaría interesado en hacerse con los servicios de Ousmane Camara para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

La incorporación que parece más encarrilada es la de Álvaro Martín.

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Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.

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