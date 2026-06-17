Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El Espanyol mueve ficha por Calatrava

ACTUALIZACIÓN DEL DOMINGO. Un poco más de profundidad.

Otro nombre que se ha vinculado con los albinegros, en este casdo en forma de fichaje, es el de Álvaro Martín, futbolista ofensivo que ha terminado contrato con el Andorra.

Álvaro Martín aparece como una de las oportunidades de mercado que maneja el Castellón para reforzar su zona ofensiva. El mediapunta madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, acaba de cerrar una etapa de tres temporadas en el FC Andorra, donde llegó en 2023 procedente del Castilla y acumuló 98 partidos oficiales, seis goles y ocho asistencias.

Zurdo, técnico y con capacidad para moverse entre la mediapunta y la banda, el futbolista fue importante en el ascenso tricolor al fútbol profesional, aunque esta última campaña perdió peso: solo disputó 19 partidos de Liga y 885 minutos.

El Andorra ha destacado su compromiso y profesionalidad en la despedida, mientras el Castellón ve en él un perfil con conocimiento de la categoría, llegada desde segunda línea y versatilidad para completar el frente de ataque. Además, ya sabe lo que es medirse en el SkyFi Castalia: esta temporada el Castellón ganó 2-0 al Andorra, en un duelo en el que Álvaro Martín acabó buscando portería en el tramo final.

Más gente de ataque

Además, Ángel García, Cazurreando, habla de que Castellón y Albacete pelean por otro jugador de ataque, Fran Castillo (UD Ibiza).

Fran Castillo ha sido uno de los nombres propios de la UD Ibiza esta temporada. El futbolista malagueño, llegado desde el Juventud Torremolinos tras firmar 17 goles y 11 asistencias, ha respondido en Primera Federación con 10 tantos, cifra que le convirtió en el máximo goleador celeste.

Mediocentro de llegada, con buen golpeo y capacidad para pisar área, su curso confirma que el Ibiza acertó con una apuesta que venía de categorías inferiores, pero con rendimiento inmediato y peso ofensivo.

Pescando en el Milan

Además, desde Italia llega la información de que el Castellón es uno de los candidatos a hacerse con Antonio Gala (Milan).

El Castellón aparece en la pelea por Antonio Gala (22 años), centrocampista formado en la cantera del Milan y que viene de firmar una temporada destacada en el Campobasso. El talento italiano, algo menospreciado en su país pese a su rendimiento en la Serie C, ha despertado el interés de varios clubs europeos. Además del conjunto albinegro, también le siguen Torreense (Portugal), Casa Pia (Portugal), Go Ahead Eagles (Países Bajos), Telstar (Países Bajos) y St. Gallen (Suiza), lo que confirma que su futuro apunta lejos del Milan si no encuentra sitio en Italia.