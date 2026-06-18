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CD Castellón | Adiós oficial a Beñat Gerenabarrena, que vuelve al Athletic

El centrocampista de 23 años ha cuajado una sobresaliente temporada en el SkyFi Castalia

Beñat Gerenabarrena, en un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva Globeenergy.

Beñat Gerenabarrena, en un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva Globeenergy. / KMY ROS

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Redacción

Redacción

Castellón

El CD Castellón ha confirmado este jueves que la cesión de Beñat Gerenabarrena finalizará el próximo 30 de junio. Una vez concluido su vínculo temporal con la entidad albinegra, el futbolista regresará al Athletic Club, club al que pertenece y donde continuará con su trayectoria profesional.

De este modo, el centrocampista vasco pone punto final a una temporada en la que se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema del conjunto orellut. Desde su llegada al SkyFi Castalia, Gerenabarrena ha demostrado su capacidad de adaptación, su compromiso diario y una notable polivalencia que le ha permitido desempeñar diferentes funciones en el centro del campo o en el flanco derecho de la defensa, aportando equilibrio, trabajo y criterio con balón al equipo.

Una gran temporada

Durante la campaña 2025/26, el jugador ha participado en un total de 39 encuentros oficiales con la camiseta albinegra, acumulando 2.798 minutos de competición. Además, ha contribuido al rendimiento colectivo con dos goles y dos asistencias, dejando patente su influencia en distintas fases del juego y su capacidad para aparecer en momentos importantes del curso. Compromiso y liderazgo a sus 23 años.

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Beñat Gerenabarrena celebra con Álex Calatrava el 4-1 que sentenció la victoria del Castellón contra el Huesca. / KMY ROS

Más allá de los números, Beñat Gerenabarrena ha destacado por su regularidad y por su entrega en cada partido. Su intensidad en la presión, su capacidad para interpretar diferentes contextos del juego y su disposición para ayudar al equipo en cualquier circunstancia han sido algunas de las señas de identidad que ha mostrado durante toda la temporada. Estas cualidades le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de sus compañeros y, en especial, de la afición albinegra.

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